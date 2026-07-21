Mueren dos bomberos al luchar contra un incendio junto al aeropuerto de Burdeos

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París, 21 jul (EFE).- Dos bomberos-zapadores han fallecido este martes mientras luchaban contra un incendio declarado en las inmediaciones del aeropuerto Burdeos-Mérignac (el noveno en volumen de pasajeros en 2024 en Francia), anunció el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez.

En una intervención en la Asamblea Nacional francesa, Nuñez detalló que el fallecimiento se produjo mientras los dos bomberos combatían las llamas en un edificio y recordó que es el tercer deceso en este colectivo durante la época estival, después del sucedido hace dos semanas en otro fuego en una localidad de Los Alpes.

Según la prensa local, un incendio fue declarado en una zona vegetal adyacente al aeropuerto, que a las 14:50 hora local (12:50 GMT) había devorado una hectárea de pradera.

Varios vídeos tomados desde dentro del aeropuerto mostraban la cercanía de las llamas.

Météo-France ha puesto a cerca de un tercio de los 96 departamentos de la Francia metropolitana en riesgo por incendios forestales por las altas temperaturas.

El Gobierno francés cifró en algo menos de 40.000 hectáreas la superficie calcinada desde principios de año, una cifra muy superior a la de 2025 en el mismo periodo.

Hasta el momento, han sido arrestadas 111 personas sospechosas de estar implicadas en los incendios forestales.

Después de tres olas de calor, entre las que la de finales de junio fue inédita por su intensidad, Francia registró violentos fuegos en Perpiñán y en los departamentos de Drome e Indre.

A mediados de este mes, ardió el 10 % del bosque de Fontainebleau, al sureste de París y considerado una de las joyas naturales de Francia por haber sido histórico coto de caza de la monarquía francesa y albergar robles, hayas y coníferas, además de una abundante fauna. EFE

atc/cat/icn