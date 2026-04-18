Mueren dos niños en el derrumbe de una vivienda en el norte de Marruecos

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Rabat, 18 abr (EFE).- Dos niños, de 10 y 8 años, murieron este sábado tras ser atrapados por el derrumbe de una vivienda en el casco antiguo de la ciudad de Tetuán, en el norte de Marruecos.

Los niños se encontraban en un edificio con una planta baja y dos superiores en el que vivían cinco familias, unas once personas, que sufrió un derrumbe parcial durante la madrugada, según el diario Hespress.

El menor de 10 años murió en el derrumbe mientras la pequeña de ocho años fue trasladada en estado crítico al hospital, donde también falleció.

Medios locales apuntan que el siniestro provocó una ola de protestas entre los vecinos que denunciaron el estado de las viviendas en la zona y reclamaron medidas urgentes de protección.EFE

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