Mujeres indígenas piden «justicia» por cientos de abusos sexuales a niños en Perú

afp_tickers

2 minutos

Lideres indígenas de Perú piden «justicia» para evitar que queden impunes cientos de casos de abuso sexual a niños y adolescentes, perpetrados supuestamente por maestros y familiares en una región amazónica, dijo este martes a la AFP la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc.

Los presuntos abusos se remontan a 2010, pero la falta de financiamiento obligó a las autoridades a reducir este año de tres fiscalías a una para investigar las denuncias, según el Ministerio Público.

«Tenemos 800 casos de violencia sexual a menores de edad que han sido denunciados ante la fiscalía», aseguró indignada Pioc, desde Santa María de Nieva en la región Amazonas.

En junio de 2024, el gobierno anunció que investigaría las denuncias de abuso sexual a medio millar de estudiantes indígenas por parte de maestros en esa misma región.

Según la líder indígena, los abusos continúan y solo 111 profesores fueron separados, otros 72 fueron absueltos y cuatro cesados temporalmente.

Las víctimas estudiaban en escuelas públicas de la provincia Condorcanqui, en la selva norte de Perú, cerca a Ecuador.

Según el ministerio de Educación, 616 docentes han sido denunciados por los delitos de violencia sexual en la misma región.

«Todos los días violan, exigimos que se haga justicia. Nosotros estamos exigiendo que realmente se sancione a estos pedófilos», señaló Pioc.

En lo que va de 2026 se han reportado 19 denuncias de abusos a menores, señaló la mujer.

Pese a que los abusos empezaron en 2010, el caso solo trascendió hasta 2024 cuando la dirigente nativa los denunció.

Fueron «cometidos en albergues (residencias) estudiantiles», de acuerdo con la denuncia.

Entre los presuntos agresores figuran profesores y personas del entorno familiar cercano, como padres, abuelos y tíos.

La comunidad Awajún protestará el viernes frente al Ministerio Público de Amazonas para exigir que sigan con las investigaciones.

El Poder Judicial ratificó en la red social X «su firme compromiso para sancionar de manera ejemplar y con todo el rigor de la ley los delitos de violencia sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes Awajún en Condorcanqui».

