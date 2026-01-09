Mulino espera que liberen pronto al panameño detenido en Venezuela: «No podemos olvidarlo»

Ciudad de Panamá, 8 ene (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresó este jueves su deseo de que «pronto» sea liberado un ciudadano panameño detenido el pasado junio en Venezuela, cuando la embarcación en la que se encontraba fue interceptada en aguas venezolanas por la Armada de este país, acusando a la tripulación de espionaje.

«Espero que pronto liberen a nuestro compatriota detenido como muchos en Vzla (sic). No podemos olvidarlo», escribió Mulino en X, un mensaje que coincide con el anuncio hoy desde Venezuela de la liberación inmediata de «un número importante de personas», que incluyen a venezolanos y extranjeros, presos en el país suramericano.

Caracas, que no ha precisado el número exacto de las personas liberadas, ha calificado la medida de «gesto unilateral» por parte de las autoridades venezolanas para «consolidar la paz y la convivencia pacífica» del país tras la operación estadounidense que el pasado 3 de enero capturó al presidente Nicolás Maduro y lo trasladó a Nueva York para juzgarlo por «narcoterrorismo».

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá había informado previamente esta semana que «mantiene activas y permanentes gestiones diplomáticas, consulares y multilaterales para lograr la liberación del ciudadano panameño Olmedo Javier Núñez Peñalba, detenido en Venezuela desde hace más de siete meses».

«Es un caso que la Cancillería ha colocado entre sus prioridades de atención internacional», señaló la nota.

Un presunto caso de espionaje

Según el relato de la Cancillería, Núñez fue detenido el pasado 13 de junio cuando se encontraba en una embarcación de bandera panameña que «fue interceptada en la zona económica exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela por efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana».

«Las autoridades venezolanas acusaron a la tripulación de un presunto caso de espionaje. El ciudadano panameño se desempeñaba como encargado del mantenimiento de motores a bordo de la nave», detalló.

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela informó por su parte el pasado 19 de junio que una semana antes había interceptado un buque con bandera panameña que estaba realizando prospecciones científicas, pero que ante «las dudas sobre sus verdaderas intenciones», fue interceptado y se encontraba en «custodia preventiva», al igual que su tripulación.

La tripulación se componía de nueve personas: dos neerlandeses, incluyendo el capitán, tres hondureños, un español, un indonesio, un panameño y una húngara.

Según la Cancillería, el caso del ciudadano panameño encarcelado en Venezuela fue elevado ante organismos internacionales como la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y se ha expuesto ante el Consejo de Seguridad de la ONU o la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Ya el pasado 1 de octubre, la encargada de asuntos consulares de Panamá en Caracas realizó una visita oficial a Núñez, «durante la cual pudo conversar con él y verificar su condición de salud, información que fue transmitida de inmediato a sus familiares». Desde entonces no han logrado autorización para un segundo encuentro. EFE

