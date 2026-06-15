Murió Taty Almeida, emblema de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina

afp_tickers

3 minutos

Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y emblema de la lucha por los derechos humanos en Argentina, murió este domingo a los 95 años, después de más de cuatro décadas como una de las voces más reconocidas contra los crímenes de la última dictadura.

«Con un dolor muy profundo, nos toca compartir la noticia más triste: hoy partió nuestra querida Taty Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea fundadora», señaló el comunicado en Instagram de la organización de derechos humanos.

Con su pañuelo blanco siempre anudado al cuello, fue una luchadora incansable en las movilizaciones que reclamaban por memoria, verdad y justicia por los crímenes de la dictadura, pero también acompañó siempre con su presencia y su voz a las luchas sindicales y estudiantiles.

«Gracias por enseñarnos que amar es resistir, que la única lucha que se pierde es la que se abandona y que no existe fuerza más grande que la del amor», señaló la organización que presidía.

La vida de Almeida dio un vuelco tras la desaparición de su hijo de 20 años en 1975. Como él, otros 30.000 opositores desaparecieron a manos de milicias de derecha de la denominada Triple A o de la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983.

«Transformó el dolor en acción colectiva y dedicó su vida a contagiar convicción», señaló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

«Fue una luchadora», dijo conmovida Estela de Carlotto, referente de las Abuelas de Plaza de Mayo al canal C5N tras la noticia. «Seguimos en la lucha, una lucha con más dolor, pero no hay que aflojar», señaló.

Almeida estaba internada desde hace tres semanas en un hospital de Buenos Aires. Sus restos serán velados el lunes en el barrio de Once de esa ciudad, informaron sus familiares.

Su muerte fue lamentada por diversos referentes de la política y la cultura en Argentina.

«Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty», escribió en X la expresidenta argentina Cristina Kirchner (2007-2015).

– Luchadora incansable –

Taty Almeida nació como Lidia Stella Mercedes Miy Uranga el 28 de junio de 1930. Era docente y, de su matrimonio con su colega Jorge Almeida, tuvo tres hijos: Jorge, Alejandro y Fabiana.

Su transformación en activista nació de una tragedia personal. Su hijo Alejandro, miembro del grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), fue secuestrado en 1975 por la organización paramilitar de derecha Triple A.

Alejandro, que cursaba el primer año de Medicina, permanece desaparecido desde ese momento y Taty nunca logró recuperar sus restos.

«Esa rabia, nosotros la hemos transformado en amor, en lucha pacífica», dijo Almeida a la AFP en 2017.

Hija y hermana de militares, Taty Almeida tardó en unirse a las Madres de Plaza de Mayo hasta 1979.

«No me animaba a ir, con mi currículum podía haber sido considerada como una espía. Una vez que estuve dentro de la organización, se los revelé», contó Almeida.

En los últimos años mantuvo una postura de abierta confrontación con el gobierno de Javier Milei por sus políticas en materia de memoria, verdad y justicia, y fue una de las voces centrales en los actos del 50° aniversario del golpe militar, en marzo de 2026.

«Quedamos tres madres, nada más, y dos abuelas», dijo en abril Almeida al recibir un reconocimiento en la Universidad de Buenos Aires. «Ya hemos pasado la posta. De a poquito, porque a pesar de los bastones y las sillas de ruedas, las locas seguimos de pie», añadió.

tev/lb