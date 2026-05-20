Musk apunta a batir récord en Wall Street con la salida a la bolsa de SpaceX

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SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, despegó rumbo a Wall Street el miércoles, al presentar ante las autoridades de Estados Unidos los planes para lo que podría convertirse en la mayor oferta pública de venta de acciones de la historia.

Si tiene éxito, la salida a bolsa del gigante de los cohetes y los satélites eclipsaría cualquier Oferta Pública Inicial (IPO) anterior.

Los medios estadounidenses señalan que SpaceX espera recaudar 75.000 millones de dólares y alcanzar una valoración de hasta 1,75 billones de dólares cuando comience a cotizar en junio.

El expediente de salida a la bolsa se hizo público el miércoles en documentos divulgados por el regulador bursátil estadounidense (SEC).

El documento S-1, un texto que las empresas están obligadas a presentar ante la SEC antes de cotizar en una bolsa de valores pública, proporciona a los inversionistas información financiera detallada.

Es la primera vez que SpaceX divulga públicamente información financiera tan detallada en sus 24 años de historia.

El documento reveló que la compañía generó 18.700 millones de dólares en ingresos en 2025 y registró una pérdida operativa de 2.600 millones de dólares, ya que destinó grandes sumas al desarrollo de cohetes de próxima generación y a la inteligencia artificial.

También se conoció que el negocio de internet satelital Starlink de SpaceX es el motor financiero de la compañía, al generar 11.400 millones de dólares en ingresos en 2025, casi un 50% más interanual.

El segmento de IA, que incluye xAI y la plataforma X, registró 3.200 millones de dólares en ingresos en todo 2025, pero anotó una pérdida operativa de 6.400 millones de dólares mientras la compañía se apresuraba a construir centros de datos para entrenamiento de IA.

La presentación se produce apenas días después de que Musk sufriera un importante revés legal en su amarga disputa con OpenAI, un competidor directo que también quiere una salida a bolsa.

Y con la otra competidora Anthropic preparando también su propia IPO, 2026 podría convertirse en uno de los años más trascendentales en Wall Street en la memoria reciente.

– Musk al mando –

La presentación confirmó una estructura accionarial que dejará a Musk firmemente al mando de la compañía tras la salida a bolsa.

Musk, el hombre más rico del mundo, pasará a controlar aproximadamente el 79% del poder de voto, mientras posee alrededor de 42% del capital.

Esta salida a Bolsa constituye un «punto de inflexión importante para el sector espacial y tecnológico», reaccionó el analista financiero Dan Ives, de Wedbush.

La presentación también expuso una hoja de ruta ambiciosa para construir centros de datos en el espacio.

La compañía argumenta que la energía solar captada en órbita representa «la única solución» ante la creciente demanda energética de la computación de IA.

SpaceX afirmó que planea empezar a desplegar satélites de computación de IA tan pronto como en 2028, con el objetivo a largo plazo de situar en órbita 100 gigavatios de capacidad de cómputo anuales.

Esta tarea requerirá miles de lanzamientos de cohetes al año y el transporte de aproximadamente un millón de toneladas métricas de carga útil a la órbita.

La compañía apunta a cotizar en el mercado de valores Nasdaq bajo las siglas SPCX.

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