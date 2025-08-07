The Swiss voice in the world since 1935

Musk dice que lanzará Grok 5 este año y que su versión actual es mejor que GPT-5 de OpenAI

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 7 ago (EFE).- El magnate Elon Musk dijo este jueves que su empresa de inteligencia artificial (IA) XAI lanzará Grok 5, un vanguardista modelo de IA multimodal, a finales de este año y que la versión actual de ese chatbot es mejor que el nuevo modelo avanzado GPT-5 presentado hoy por OpenAI.

El propietario de la red social X y de Tesla escribió hoy que «Grok 4 Heavy (G4H) era más inteligente hace dos semanas de lo que ahora es GPT5, y que G4H ya es mucho mejor» en respuesta a un usuario que comparaba las capacidades de los modelos.

«Grok 5 saldrá antes del final de este año y será devastadoramente bueno», comentó en otro mensaje sobre el chatbot disponible en X y que se caracteriza por dar respuestas utilizando un toque de humor e incorrección política, lo cual ha levantado muchas polémicas.

OpenAI lanzó hoy el esperado modelo GPT-5 de manera gratuita y progresiva para todos los usuarios del chatbot ChatGPT y su máximo ejecutivo, Sam Altman, lo comparó con «un equipo de expertos con un nivel de doctorado en su bolsillo, trabajando para usted».

Musk fue uno de los fundadores de OpenAI en 2015, pero luego se separó de la compañía y desde que lanzaron con gran éxito ChatGPT ha dicho en varias ocasiones que OpenAI lleva la IA a direcciones peligrosas para el futuro de la humanidad. EFE

nqs-syr/nvm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Jessica Davis Plüss

Alargar la vida: ¿Qué opina de la tendencia a la longevidad?

El mercado de la longevidad está en auge gracias, en parte, a los avances de la ciencia del envejecimiento. ¿Qué le parece la idea de prolongar significativamente la vida humana?

Únase al debate
32 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Melanie Eichenberger

¿Cómo celebra el Día Nacional de Suiza en el extranjero?

¿Tiene alguna tradición especial para celebrar el Día Nacional de Suiza? Nos gustaría saber dónde reside y cómo suele conmemorar el 1 de agosto.

Únase al debate
4 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR