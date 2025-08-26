Nace en México un ejemplar de una pequeña tortuga en peligro de extinción

The Swiss voice in the world since 1935

Un ejemplar de una tortuga en peligro de extinción, considerada la más pequeña del mundo, nació en un zoológico de la ciudad de Guadalajara, en el oeste de México, en la primera reproducción de esta especie bajo cuidado profesional.

Se trata de la tortuga casquito de Puerto Vallarta, que alcanza una extensión de casi 10 centímetros, y que vive en los humedales del río Ameca, un afluente que divide los estados de Nayarit y Jalisco, en el oeste del país.

En esa zona se ubican Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta, dos importantes destinos turísticos en México, por lo que se ha perdido parte del hábitat de la tortuga, afectada además por el tráfico ilegal, según información del gobierno mexicano.  

«Es la reproducción, por primera vez, de la tortuga casquito de Vallarta en un zoológico», dijo a la AFP Luis Soto, director del Zoológico de Guadalajara. 

Soto explicó que el nacimiento se logró gracias a que diversas organizaciones buscaron apoyo de la institución para ayudar a la especie, de la que se creía había apenas unos 300 ejemplares. 

Por ello, el zoológico recibió un grupo de tortugas que inicialmente fueron decomisadas por las autoridades para reproducirlas. 

Según el gobierno mexicano, la tortuga fue descrita por primera vez en 2018. Por ello, se tienen pocos estudios científicos que «puedan hablar de cómo mantenerla tanto en vida silvestre como bajo cuidado profesional», explicó por su parte, el biólogo Ricardo Dávalos, jefe del herpetario del zoológico.  

