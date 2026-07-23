Navieras suspenden paradas en Ucrania por el aumento de los ataques rusos

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Algunas empresas navieras están suspendiendo sus paradas en puertos ucranianos por el aumento de los ataques rusos contra su litoral en el mar Negro, señalaron compañías y autoridades.

Esta escalada en una región clave para las exportaciones mundiales de cereales está encareciendo el precio del trigo, ya que los armadores prefieren no operar allí por el riesgo, señaló Lloyd’s List Intelligence, una empresa de datos marítimos.

El 22 de julio, «ningún barco atravesó el corredor marítimo ucraniano del mar Negro, justo en plena temporada de cosecha», declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga, quien advirtió que esto pone en peligro la seguridad alimentaria mundial.

Dos importantes navieras, Maersk y Hapag-Lloyd, anunciaron que suspenden sus operaciones en el puerto ucraniano de Chornomorsk.

«Los recientes ataques con misiles y drones en la región de Odesa aumentaron significativamente los riesgos operativos y de seguridad», señaló Hapag-Lloyd en un comunicado a la AFP.

Ucrania es uno de los principales exportadores de granos y aceite vegetal y el 90% de sus exportaciones pasa por los puertos del mar Negro, en Odesa y sus alrededores.

Para el país en guerra estas exportaciones son una de sus pocas fuentes de divisas.

En conjunto, Rusia y Ucrania representan aproximadamente el 30% del suministro global de trigo.

Rusia ataca habitualmente el puerto de Odesa, en el sur de Ucrania, desde el inicio de su invasión en 2022 pero recientemente intensificó la ofensiva contra puertos, las terminales de granos y de aceite de girasol, y buques mercantes.

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