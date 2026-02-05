Nayib Bukele asiste a un evento oficial presidido por Trump en Washington

Washington, 5 feb (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acudió este jueves al Desayuno de Oración Nacional, un foro celebrado en Washington donde el mandatario estadounidense, Donald Trump, ofreció un discurso para los asistentes.

Fuentes salvadoreñas confirmaron a EFE la presencia de Bukele, estrecho aliado de Trump, en el evento, cuya asistencia no había sido anunciada con antelación.

«También nos complace dar la bienvenida a los líderes y dignatarios visitantes de más de 110 países. Están aquí, incluyendo a una de mis personas favoritas, el presidente Bukele de El Salvador. Ha sido increíble. Ha sido un gran aliado de este país», declaró Trump durante su discurso.

Bukele es uno de los principales aliados de la Administración de Trump en la región y ha sido elogiado por el mandatario republicano y su círculo por su política de mano dura contra las pandillas, criticada por organizaciones de derechos humanos.

Trump recibió al líder salvadoreño en abril del año pasado en el Despacho Oval de la Casa Blanca, convirtiéndose en el primer líder latinoamericano en reunirse con el republicano en su segundo mandato.

La visita estuvo marcada por el polémico envío de más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a la prisión de alta seguridad de El Salvador, el Cecot, acusados por Washington de pertenecer a bandas criminales.

Entre las personas enviadas a ese centro figuraba el salvadoreño Kilmar Ábrego García, un migrantes que contaba con una orden judicial que lo protegía de ser deportado de Estados Unidos.

La Justicia estadounidense ordenó su regreso al país norteamericano, algo que se produjo en junio, convirtiéndose Ábrego García en un símbolo contra la política migratoria de Trump.

El Desayuno de Oración Nacional es un evento anual fundado en 1953 que tiene lugar en el hotel Hilton de Washington el primer jueves de febrero.

Además de Bukele, participaron, entre otros, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, y la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi. EFE

