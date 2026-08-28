Nepal ordena a equipos de rescate ponerse a salvo por riesgo de nuevos deslaves

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Las autoridades de Nepal ordenaron este viernes a los equipos de rescate que buscan sobrevivientes de las mortales inundaciones ponerse a salvo, ya que un lago formado por el reciente deslave se rompió en el Tíbet chino, lo que aumenta el riesgo de nuevas riadas.

Los equipos de emergencia han recuperado 474 cuerpos después de que el miércoles se desatara una pared de agua helada y lodo, similar a un tsunami, que sepultó viviendas, derribó puentes y arrastró vehículos tanto en Nepal como en la región autónoma china del Tíbet.

Más de 1.400 personas están desaparecidas, entre ellas cientos de excursionistas que visitaban el Himalaya y decenas de peregrinos hindúes que se dirigían al nevado sagrado tibetano de Kailash.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el desastre fue causado por un colapso glaciar que desencadenó un enorme flujo de agua helada y sedimentos.

El cambio climático está provocando el derretimiento de esas masas de hielo en todo el mundo, lo que eleva los riesgos de inundaciones a causa del colapso de glaciares.

La torrencial masa de hielo y barro formó además enormes acumulaciones de agua. Una de estas cedió el viernes en el Tíbet, poniendo en riesgo a los equipos que rastrean la zona.

La policía nepalesa instó por ello a todos los rescatistas a que «se pongan inmediatamente a salvo».

Medios estatales chinos afirmaron que el riesgo de inundaciones asociado a un lago estaba «disminuyendo gradualmente», después de que el nivel del agua descendiera unos 10 metros desde la víspera. Según precisaron, las tareas de rescate «se desarrollan de forma ordenada».

No estaba claro por el momento si este lago era el mismo señalado por las autoridades nepalesas.

El presidente chino, Xi Jinping, presidió mientras tanto una reunión de altos dirigentes sobre las operaciones de rescate y ofreció ayuda a su vecino nepalí.

«Todavía existen muchos peligros ocultos relacionados con los glaciares, los lagos de hielo y los desastres geológicos en la zona circundante, y las labores de rescate enfrentan grandes dificultades», afirmaron en la reunión funcionarios del Politburó del Partido Comunista Chino, según la agencia de noticias estatal Xinhua.

– Operación de rescate en un túnel –

Los servicios de emergencia siguen trabajando contrarreloj para localizar sobrevivientes en zonas devastadas, donde empiezan a escasear los alimentos y el agua potable.

El ejército nepalés localizó a varias personas atrapadas en el túnel de un proyecto hidroeléctrico.

«Se enviaron dos helicópteros, pero es un desafío porque resulta difícil incluso localizar las entradas del túnel», dijo a la AFP el portavoz militar Raja Ram Basnet.

Añadió que se ha puesto a salvo a unos 350 trabajadores y residentes en el lugar de esa misma instalación, pero que continúan los esfuerzos para salvar al centenar de atrapados que quedan allí.

Trabajadores rescatados en el valle del Trishuli describieron una catástrofe que se desarrolló con una rapidez aterradora.

«Sobreviví porque estaba en el túnel», relató Buddha Tamang, evacuado en helicóptero el jueves tras permanecer aislado durante más de 24 horas.

«Los altos responsables que trabajaban al otro lado fueron arrastrados por la corriente», añadió.

– «Solo quiero que mi hijo regrese» –

En un hospital improvisado en Nepal, los sobrevivientes soportan una agonizante espera por noticias de sus seres queridos desaparecidos.

Kula Priya dijo que lo había perdido todo cuando llegó la avalancha, incluido su hijo mayor, con quien perdió contacto.

«No me importa la riqueza. Solo quiero que mi hijo regrese. Si alguno de ustedes pudiera rescatar a mi hijo, por favor, háganlo por mí», dijo.

La policía nepalí ha informado de un saldo de 469 muertos.

En India, las autoridades informaron que habían recuperado siete cadáveres de los ríos que nacen en Nepal. Se cree que son víctimas de las inundaciones.

Otras 910 personas, entre ellas 517 turistas extranjeros, siguen en paradero desconocido en Nepal.

En el Tíbet, donde las únicas fuentes de información son las autoridades chinas, los funcionarios dieron el viernes un nuevo balance de 5 muertos y 558 desaparecidos.

– «Mi única esperanza» –

Decenas de devotos hindúes de todo el mundo se encuentran entre los cientos de desaparecidos en la frontera, ya que muchos realizaban una peregrinación al monte Kailash, en el lado chino de la frontera.

Logadarrsiny Raman, de 26 años, de Malasia, dijo que sus padres, su tía y su tío estaban en una peregrinación, pero que perdió contacto con ellos.

Raman dijo que la agencia de viajes le informó que su último contacto con el grupo de 17 malasios fue a las 8H18 de Nepal, cuando se dirigían hacia la frontera entre Nepal y China.

Poco después, la inundación azotó la zona donde se encontraban. «Estoy muy preocupada», dijo a la AFP. «Mi única esperanza es recibir noticias de ellos y saber que están a salvo».

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