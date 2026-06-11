Neymar, Kylian, Lionel… los nombres futboleros más populares en Sudamérica

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Neymar, Kylian, Lionel y otros son los nombres más populares de estrellas de fútbol que cientos de personas han elegido para sus hijos en varios países de Sudamérica como Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador.

A puertas del inicio del Mundial de Norteamérica 2026, previsto para este jueves, el estatal Registro Civil ecuatoriano informó que 3.847 menores han sido inscritos como Neymar, el artillero del Santos que después de casi tres años volvió a la pentacampeona Canarinha.

En Brasil, sin sorpresa, es Neymar quien acapara el protagonismo al replicarse 2.443 veces, según el censo de 2022.

La inspiración para los padres ecuatorianos también llegó desde Francia. Entre 2018 y 2026, más de 2.800 niños fueron registrados como Kylian.

El nombre de Mbappé también se extendió a Colombia y Brasil, naciones donde hay las variantes de Killian o Kilian y hasta el mismo apellido del ariete del Real Madrid sirve para la identificación.

El francés ganó con solo 19 años la Copa del Mundo de Rusia 2018 y desde entonces es un referente del balompié.

En 2022 en Chile, antes del Mundial de Catar, la familia Chambi recorrió los platós de la televisión local por haber llamado a su recién nacido Griezman Mbappé.

– Familia con varios «futbolistas» –

Un grupo familiar fanático del fútbol que entre sus sobrinos tiene a Lionel, Neymar, Ronaldo o Andrés Iniesta.

En Argentina, tricampeón del mundo, el nombre Lionel experimentó un auge en 2023, el año posterior al título obtenido en Catar.

Desde entonces, el fervor ha disminuido, aunque Lionel seguía ocupando el noveno puesto en 2024.

Y si bien sigue existiendo una devoción por el ídolo Maradona (fallecido en 2020), el nombre Diego no entra en el Top 20 desde hace más de diez años.

James, del atacante colombiano Rodríguez, es el tercer nombre futbolístico más popular en Ecuador con 2.136 inscritos.

Pero en la tierra del capitán de la escuadra cafetera paradójicamente no lo es.

Colombia contaba en 2022 con 836 niños llamados Kylian o Mbappé, 269 Neymar, 220 Cristiano o Ronaldo y 152 Lionel o Messi.

«La influencia de las grandes figuras del fútbol mundial y de los referentes ecuatorianos ha trascendido las canchas para convertirse en una inspiración al momento de elegir el nombre de un hijo», señaló en un comunicado el Registro Civil de Ecuador, donde Messi y el portugués Cristiano Ronaldo tienen cientos de tocayos.

Otros ecuatorianos se llaman como los seleccionados nacionales Kendry Páez y Willian Pacho, éste último bicampeón de la Champions League con el París Saint-Germain.

«Posiblemente, en algunos años, nuevos nombres inspirados en las futuras figuras de la Selección Ecuatoriana o algún jugador estrella de este mundial, aparezcan en las estadísticas», anotó el Registro Civil.

Añadió que «la creatividad y admiración de las familias ecuatorianas al momento de elegir un nombre convive con una normativa que protege la dignidad de niñas y niños».

La legislación ecuatoriana prohíbe usar nombres extravagantes, ridículos o peyorativos para evitar burlas y discriminación.

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