Neymar es motivo de disputa entre los candidatos favoritos a la Presidencia de Brasil

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Río de Janeiro, 24 jun (EFE).- La condición física y la popularidad de Neymar, convocado para disputar el Mundial 2026 con la Canarinha, pero que aún no ha disputado ningún partido por sus lesiones, se ha convertido en motivo de disputa entre los candidatos favoritos a la Presidencia de Brasil en las elecciones de octubre próximo.

Cinco días después de que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección y lidera todos los sondeos, hiciera un comentario despectivo sobre el estado físico del mayor goleador en la historia de la Canarinha, su principal rival, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, salió en defensa del atacante.

El primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, al que las encuestas señalan como posible principal rival de Lula en las presidenciales, publicó este miércoles en sus redes sociales un vídeo realizado con inteligencia artificial en el que va a buscar a Neymar a la concentración de la selección brasileña para conducirlo hasta el estadio donde los hinchas extrañan su ausencia.

El vídeo comienza con la reproducción de las imágenes en las que Lula, en una discusión con un niño, asegura que Neymar «no juega nada» y lo califica como el primer futbolista «home office» convocado para el Mundial.

«Neymar ni está jugando. Neymar es el primer convocado home office en el mundo», afirmó el líder progresista en unas declaraciones irónicas que le han valido críticas de los admiradores del futbolista.

Tras escuchar estas declaraciones en las que parece ser la sede de un batallón central, Flávio Bolsonaro vestido con un uniforme militar, aborda un avión de la Fuerza Aérea en el que, como piloto, viaja hasta el lugar en el que Neymar, cabizbajo, se entrena en solitario tras haber sido abandonado por sus compañeros.

El senador anima al atacante y le dice que los hinchas lo esperan, por lo que, en el mismo avión militar, lo lleva hasta el estadio en donde la Canarinha se prepara para uno de sus compromisos en el Mundial.

La llegada del ídolo al estadio anima a los hinchas, que se mostraban preocupados, tras lo que Neymar le hace un gesto de agradecimiento a su «salvador».

El atacante del Santos y exgoleador de Barcelona y PSG es considerado como próximo de la familia Bolsonaro, pero pocas veces se ha manifestado sobre política ni expresado sus preferencias electorales, aunque en 2022, en algunos videos en sus redes sociales, hizo evidente su apoyo a la reelección de Jair Bolsonaro, finalmente derrotado por Lula.

Neymar, que fue convocado por el seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, pese a que desde hace varios meses lucha contra diferentes lesiones, se perdió los dos primeros partidos de la Canarinha en el Mundial, el empate con Marruecos y la victoria sobre Haití.

Pero desde hace tres días se entrena con sus compañeros sin problemas y el técnico italiano admitió que puede aprovecharlo en el partido de este miércoles en Miami, en que Brasil definirá su posible clasificación a la próxima fase frente a Escocia.

Ancelotti dijo que Neymar ya está bien y que es importante para la selección, pero se abstuvo de decir si lo aprovechará desde el inicio del partido o tan solo le dará unos minutos.

Neymar, de 34 años, no juega con la absoluta desde el 17 de octubre de 2023, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda con la ‘Seleção’ en un partido de eliminatorias sudamericanas contra Uruguay, en Montevideo. EFE

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