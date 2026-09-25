Nicaragua apoya a la costarricense Rebeca Grynspan como secretaria general de la ONU

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San José, 25 sep (EFE).- El Gobierno de Nicaragua informó este viernes que apoya la candidatura de la costarricense Rebeca Grynspan a la secretaría general de la ONU.

«Hemos ratificado el apoyo de nuestra Nicaragua a la hermana costarricense Rebeca Grynspan, postulada para secretaria general de Naciones Unidas», anunció la copresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, a través de medios oficiales.

Murillo, esposa del copresidente Daniel Ortega, dijo que conocen a Grynspan «como mujer, como madre y reconocemos como intelectual, como cuadro, por su capacidad, su experiencia respetuosa y su condición al frente de organismos internacionales, donde siempre ha demostrado capacidad de consenso, encuentro y solidez intelectual y humana».

La costarricense Grynspan volvió a ser, el pasado viernes, la más votada entre los candidatos a la secretaría general de la ONU en el tercer sondeo informal del Consejo de Seguridad, seguida de la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett.

Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), recibió nueve apoyos, cinco votos en contra y uno ‘sin opinión’.

Por su parte, Rodrigues-Birkett, la actual embajadora de Guyana ante la ONU que avanzó en la pasada votación, obtuvo ocho votos a favor, seis en contra y uno ‘sin opinión’.

Ambas han recibido el mayor número de apoyos en las tres rondas de este tipo de votación no vinculante, conocida como ‘straw poll’ (sondeo informal), en la que los miembros del Consejo de Seguridad muestran su opinión de forma confidencial.

Para los aspirantes a suceder a António Guterres es casi igual de importante los votos afirmativos que los negativos, porque en la próxima ronda de votación, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad -Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Gran Bretaña- muestran sus posibles vetos contra los candidatos.

Las cinco potencias votan en una paleta de un color diferente a la de los otros diez miembros, lo que permite conocer los vetos que dejarían fuera de la carrera al candidato en cuestión.

Los tres varones de la carrera obtuvieron cinco apoyos: el argentino Rafael Grossi recibió ocho votos en contra; el ugandés Olara Otonnu, siete; y el senegalés Macky Sall nueve.

Les siguen la ecuatoriana Maria Fernanda Espinosa, con tres votos afirmativos, seis negativos y seis ‘sin opinión’ y la chilena Michelle Bachelet, que recibió un voto a favor, 11 en contra y tres ‘sin opinión’ y quien se retiró de la carrera.

Cierra la lista de candidatos la ecuatoriana Ivonne Baki, que, de nuevo, no obtuvo ningún voto a favor, 10 en contra y cinco ‘sin opinión’.

Hace diez años, la elección formal de Guterres como secretario general de la ONU se produjo a mediados de octubre, tras varias rondas de votaciones. EFE

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