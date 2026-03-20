Nicaragua captó un 4 % menos en inversión extranjera directa durante 2025

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San José, 20 mar (EFE).- Nicaragua captó 3.059,2 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED) el año pasado, un 4 % menos que en 2024, informó este viernes el Banco Central del país centroamericano.

En términos acumulados, en 2025 los ingresos brutos de IED totalizaron 3.059,2 millones de dólares, con una disminución del 4 % (127 millones de dólares) con respecto a lo registrado en 2024 (3.186,2 millones), representando el 13,8 % del producto interno bruto (PIB), precisó el banco emisor del Estado en un informe.

Mientras que el flujo neto de IED fue de 1.502,5 millones de dólares, mayor en 7,6 % con relación a 2024 (1.396,6 millones), representando un 6,8 % del PIB, detalló la entidad monetaria.

La principal fuente de origen de los ingresos brutos anuales de IED fueron los desembolsos externos recibidos de casa matriz y/o empresas no residentes relacionadas, que sumaron 1.546,3 millones de dólares en el año (50,5 % del total), puntualizó el Banco Central.

Fueron seguidas por las utilidades brutas con 1.131 millones de dólares (37 % del total), y los aportes de capital con 381,9 millones de dólares (12,5 % del total), según el informe.

Las actividades económicas con mayor captación de flujos netos anuales de IED fueron: industria manufacturera con 472 millones de dólares (31,4 % del total), energía y minas con 466,5 millones de dólares (31,1 % del total), y la intermediación financiera con 375,6 millones de dólares (25 % del total), indicó.

Con relación a los países de origen de la IED neta, destacaron los flujos procedentes de Panamá al totalizar 382,6 millones de dólares (25,5 % del total), los cuales se concentraron principalmente en los sectores financiero, industria y energía.

Luego siguieron en ese orden Barbados con 263,6 millones de dólares (17,5 % del total), que desplazó del segundo lugar a Estados Unidos, que ahora es tercero con 196,1 millones de dólares (13,1% del total).

Adicionalmente, se registraron flujos netos de México (110,7 millones), Costa Rica (87,7 millones), Países Bajos (75,3 millones) y Colombia (61,4 millones), entre otros países.

En 2025 la economía de Nicaragua creció un 4,9 % y se espera que lo haga entre un 3,5 % y un 4,5 % en 2026, según el emisor. EFE

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