No es una protesta antiisraelí por los incendios en la Patagonia, es un video antiguo

3 minutos

Bogotá, 23 ene (EFE).- Es falso que una grabación muestre una protesta para exigir la expulsión de israelíes de América Latina por ser autores de los incendios forestales en la Patagonia argentina, pese a que así lo señalan mensajes en línea que comparten, como si fuera actual, un video grabado en Santiago de Chile en 2025. Nada prueba que las quemas hayan sido causadas por ciudadanos de origen israelí.

Usuarios en redes sociales como Facebook y X comparten un video que muestra a miles de manifestantes con banderas en la calle acompañado del siguiente mensaje: «Después de que turistas israelíes quemaran el Parque Nacional Los Glaciares en la Patagonia de Argentina, miles de personas en Argentina y Chile salieron a las calles y exigieron la expulsión de los israelíes de América Latina (sic)».

«A defender la Patagonia, NO a los Israelitas (sic)», comenta un internauta en una de las publicaciones.

HECHOS: El video de la supuesta manifestación antiisraelí por los incendios en la Patagonia es antiguo y está descontextualizado, como lo demuestra una búsqueda inversa que conduce a la secuencia original grabada en Chile. Se trata de una narrativa que -sin aportar pruebas- culpa a ciudadanos israelíes de ser los causantes de las recientes quemas en el sur de Argentina.

Unas imágenes antiguas

En primer lugar, una búsqueda inversa de imágenes conduce a una publicación en TikTok de la cuenta @gus.sno23 del 15 de junio de 2025, en la que aparece la misma secuencia viralizada en línea.

En ambos metrajes coinciden en elementos como las luces de los celulares, la ubicación de los árboles y la presencia de personas sosteniendo banderas palestinas.

Esta secuencia se acompaña de un texto superpuesto que dice: «Fuera de Chile, fuera de Argentina, fuera el sionismo de América Latina».

Por otro lado, la agencia de prensa turca Anadolu también compartió en su sito web varias fotografías que exponen el mismo lugar desde donde se grabó el video viral, junto a un reporte sobre una jornada de manifestaciones a favor de Palestina en Santiago de Chile el 14 de junio de 2025.

Una geolocalización realizada por EFE Verifica identifico que las imágenes fueron filmadas cuando la manifestación pasaba junto al río Mapocho.

Una acusación sin sustento

Nada prueba que los autores de los incendios en la Patagonia sean israelíes, de acuerdo con una búsqueda avanzada en Google que prueba que ningún medio de comunicación fiable ha replicado estas acusaciones.

El origen del las quemas en esta región se debe a diferentes factores, que abarcan desde fogatas en áreas no permitidas hasta rayos por tormentas eléctricas, según aseguró Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace, a la Agencia EFE. En las hipótesis mencionadas no se habla de la autoría de ciudadanos israelíes.

Durante las últimas semanas han circulado diferentes mensajes en redes sociales que falsamente señalan a israelíes de causar las quemas en el sur del continente. Algunas de estas publicaciones replican teorías de la conspiración antisemitas que afirma la existencia de un complot para crear un segundo Estado judío en la Patagonia de Chile y Argentina.

De hecho, EFE Verifica desmintió que el presidente electo de Chile prometiese otorgar subsidios a israelíes en la Patagonia.

En definitiva, el video no muestra una protesta antiisraelí debido a los incendios en la Patagonia, las imágenes corresponden a una manifestación pro palestina en 2025, como lo demuestra una búsqueda inversa y el análisis de las imágenes. EFE

cron/jss/apr/lmn