Normalidad entre las empresas españolas presentes en Venezuela, según el Gobierno

2 minutos

Madrid, 7 ene (EFE).- El Gobierno español está al habla con las empresas españolas que tienen presencia en Venezuela, unas 60, y por ahora no se ha identificado por parte de ellas ninguna afectación «significativa» en relación con la situación generada por la reciente intervención militar estadounidense.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, comentó en rueda de prensa que es muy pronto para anticipar escenarios, así que lo relevante es hacer una monitorización con las empresas españolas allí y su interacción con las autoridades locales.

«Por ahora, y tal y como señalábamos, no se ha identificado por parte de ellas ninguna afectación significativa», incidió Cuerpo.

El Ejecutivo seguirá de manera cercana la evolución de acontecimientos junto a las compañías españolas y apoyándolas en todo momento. Entre ellas figuran grandes corporaciones como Telefónica, la petrolera Repsol, el grupo bancario BBVA, la aseguradora Mapfre o el gigante textil Inditex.

Asimismo, aseguró que la inversión española y los intercambios comerciales han ido reduciéndose de manera significativa los últimos años.

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, apuntó que durante el fin de semana estuvo en contacto con las principales empresas españolas presentes en Venezuela y le informaron de que están tranquilas, como él mismo ha podido constatar hablando con el embajador español en Caracas.

«Yo comparto ese análisis y no hay ningún indicio de que haya ninguna inquietud por ellas», recalcó Albares, que reiteró el respaldo del Gobierno ante cualquier posible eventualidad. EFE

csb/mam/jl/rf