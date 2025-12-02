Noruega desaconseja a sus ciudadanos viajar a Venezuela

Copenhague, 2 dic (EFE).- El ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega anunció este martes que, a partir de hoy, desaconseja todos los viajes a Venezuela debido a la situación en este país sudamericano.

«La situación de seguridad en Venezuela es impredecible y evoluciona rápidamente. Las líneas de transporte y comunicación dentro y fuera del país se han visto afectadas y varias aerolíneas han cancelado sus vuelos,» , informó Exteriores en un comunicado.

«Eso puede suponer que las posibilidades de abandonar Venezuela se vean muy limitadas o inexistentes repentinamente. En esa situación, la embajada en Bogotá tiene opciones limitadas para dar asistencia consular a los ciudadanos noruegos en Venezuela», agregó.

Las autoridades noruegas desaconsejaban hasta ahora los viajes a Venezuela que no fueran estrictamente necesarios.

Noruega se une así a otros países que han recomendado a sus ciudadanos no viajar a Venezuela después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara el pasado sábado el cierre total del espacio aéreo venezolano.

El Gobierno venezolano repudió “con absoluta contundencia” el mensaje de Trump y criticó que el mandatario “insólitamente” intente “dar órdenes y amenazar la soberanía” de esta nación.

Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, y ha vinculado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al tráfico de drogas.

En este contexto, Washington ha bombardeado varias lanchas en el Caribe, causando varios muertos. EFE

