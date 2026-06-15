Nueva Jersey refuerza su auge audiovisual con la apertura de Unlimited Studios

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Nueva York, 15 jun (EFE).- Nueva Jersey se ha convertido en un polo de atracción para las compañías de entretenimiento, que están invirtiendo miles de millones de dólares en nuevos estudios de producción en distintos puntos del estado y a las que se sumará Unlimited Studios, que abrirá sus puertas el próximo 20 de junio.

La compañía se convertirá en la primera gran productora de cine y televisión en establecerse de forma permanente en la localidad de Long Branch, en el este de Nueva Jersey, de acuerdo con un comunicado publicado este martes.

La inauguración coincide con la construcción por parte de Netflix de un complejo de producción valorado en 1.000 millones de dólares en el antiguo Fuerte Monmouth, a pocos minutos de Long Branch, cuya apertura está prevista para comienzos de 2027.

En Bayonne, en el noreste del estado, Paramount desarrolla el complejo 1888 Studios, que se convertirá en el mayor centro de producción audiovisual de la región cuando entre en funcionamiento en 2028, tras la firma de un contrato de arrendamiento por diez años.

Por su parte, Lionsgate abrirá en Newark un estudio construido específicamente para la producción cinematográfica.

El nombre de 1888 Studios alude al año en que Thomas Edison patentó en Nueva Jersey la primera cámara de imágenes en movimiento.

Según medios locales, se estima que el proyecto generará unos 2.300 empleos durante la fase de construcción y otros 2.000 una vez que comience a operar.

Estas empresas se han instalado en Nueva Jersey, al que ya se conoce como el «Hollywood del Este», atraídas por incentivos fiscales estatales para la industria cinematográfica que pueden alcanzar el 40 %, lo que permitirá al estado pasar de tres platós construidos específicamente para este fin a más de 30.

La productora independiente Unlimited Studios ofrece «un espacio ágil y completo para creadores locales y producciones emergentes», ubicado en el corazón del condado de Monmouth.

«Los titulares hablan de los gigantes, pero la industria en auge en Nueva Jersey necesita estudios en sus ciudades, no solo en el horizonte. Long Branch ahora forma parte de esa historia», afirmó en el comunicado la actriz, modelo y productora de origen filipino Madison Santos, cofundadora de Unlimited Studios.

Santos destacó que la empresa se creó con el propósito de que cineastas, marcas y creadores no tengan que salir del estado para desarrollar grandes proyectos.

«Mientras Netflix se instala justo al lado, en Fort Monmouth, nos enorgullece ser el primer estudio de producción que ha tenido esta ciudad», afirmó.

Por su parte, el también cofundador Coleman Wilson aseguró que la llegada de grandes compañías a la zona representa una oportunidad para impulsar el talento local.

«Con la llegada de grandes empresas a la zona, este es el momento de darle a nuestra comunidad un lugar en la mesa y un escenario propio. Nuestra visión es convertir esto en una potencia absoluta, pero nunca olvidaremos a quienes sentaron las bases. A medida que crezcamos, nuestra comunidad cinematográfica y creativa local siempre tendrá sus nombres en la puerta», señaló. EFE

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