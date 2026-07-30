Nueve indonesios denuncian a Netanyahu por el tratamiento a los detenidos de la flotilla a Gaza

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Nueve indonesios, que fueron detenidos en mayo por integrar la flotilla de ayuda a Gaza, presentaron este miércoles una denuncia por presuntos crímenes de lesa humanidad contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó su abogado a la AFP.

Estos nueve indonesios formaban parte de la Flotilla Global Sumud, interceptada por Israel y cuyos integrantes fueron detenidos, algunos durante varios días.

El grupo solicitó al fiscal general de Indonesia que investigue a Israel por delitos que incluyen piratería en alta mar y crímenes de lesa humanidad, dijo el abogado, Kafin Muhammad.

«Pedimos al fiscal general de la República de Indonesia que lleve a cabo una investigación sobre los delitos que presuntamente ha cometido el Israel sionista», dijo a la AFP.

El letrado agregó que el código penal de Indonesia otorga a los tribunales del país «jurisdicción universal» sobre casos que impliquen crímenes cometidos fuera de sus fronteras.

La denuncia menciona a Netanyahu por su nombre como comandante en jefe de Israel, señaló Kafin.

La demanda incluye testimonios de los voluntarios sobre los abusos que afirman haber sufrido durante su detención por parte de las autoridades israelíes, añadió.

Un portavoz de la Fiscalía General no respondió a una solicitud de comentarios por parte de la AFP.

El trato dispensado por Israel a los activistas de la flotilla desató una ola de indignación internacional después de que un ministro israelí publicara un video de los detenidos, obligados a arrodillarse con las manos atadas a la espalda.

Países como Francia, Italia y Australia han abierto investigaciones judiciales. Israel controla todos los puntos de entrada a Gaza, un territorio bajo bloqueo desde 2007.

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