Nuevo presidente de Portugal visita España el 19 y 20 de abril en su primer viaje oficial

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Lisboa, 17 abr (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, visitará España los próximos 19 y 20 de abril, en el que será su primer viaje oficial al extranjero como mandatario y en el que buscará «consolidar y reforzar» la relación bilateral entre ambos países, informó este viernes la Jefatura del Estado en un comunicado.

Acompañado por su mujer, Margarida Maldonado Freitas, Seguro tiene previsto mantener un encuentro con los reyes Felipe VI y Letizia, así como con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y jóvenes portugueses «que trabajan o estudian en España».

«Al escoger España como destino de su primera visita oficial fuera del País, el Presidente de la República señala los lazos de profunda amistad, proximidad y cooperación que unen a Portugal y España y la naturaleza única de relación bilateral, que esta visita busca consolidar y reforzar», indicaron en la nota.

Seguro fue investido presidente de Portugal el pasado 9 de marzo en una ceremonia en el Parlamento luso, en Lisboa, ante la presencia de responsables nacionales y dignatarios extranjeros, entre ellos el rey Felipe VI de España, que mantiene una relación de amistad con el hasta ahora presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa.

Durante ese acto en la capital, Seguro dedicó unas palabras especiales a los lazos con España. EFE

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