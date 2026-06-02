Nuevos enfrentamientos entre Israel y Hezbolá antes de la reanudación de los diálogos

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Israel y Hezbolá continuaron sus enfrentamientos durante la noche a pesar del anuncio del presidente estadounidense de un acuerdo entre ambas partes para cesar las hostilidades antes de una nueva ronda de negociaciones entre israelíes y libaneses este martes en Washington.

La ronda de diálogo entre emisarios de estos dos países que no mantienen relaciones diplomáticas, a la que se opone el movimiento islamista proiraní, es la cuarta desde que estalló la guerra a principios de marzo.

Estas negociaciones de martes y miércoles son «la única forma de poner fin a la guerra», aseguró el lunes el presidente libanés, Joseph Aoun, al denunciar una «agresión feroz» de Israel, que ha intensificado su ofensiva contra Hebolá, apoyado por Irán.

El ejército israelí realiza en Líbano su incursión militar más profunda desde 2000, cuando se retiró tras 18 años de ocupación.

El lunes, Israel amenazó con atacar a Hezbolá en su bastión de los suburbios del sur de Beirut, lo que provocó la huida de los habitantes. El primer ministro Benjamin Netanyahu alegó «violaciones repetidas del alto el fuego» por parte del movimiento chiita y ataques contra su país.

Ante esta nueva ofensiva de Israel en Líbano, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, habían amenazado el lunes con abrir «nuevos frentes» en el conflicto en Oriente Medio desatado a finales de febrero.

Teherán ha condicionado cualquier acuerdo para poner fin al conflicto a un alto el fuego en Líbano.

Según el medio estadounidense Axios, en medio de esta nueva ofensiva israelí, el presidente Donald Trump calificó a Netanyahu de «completamente loco» y lo acusó de poner en peligro las negociaciones de paz con Irán durante una conversación telefónica.

El mandatario estadounidense indicó en su red Truth Social que le pidió al líder israelí que «no lanzara un ataque importante contra Beirut», y que este había aceptado hacer retirar sus tropas.

También afirmó que los dirigentes de Hezbolá «aceptaron detener los tiroteos» contra Israel y sus soldados. Y añadió: «Del mismo modo, Israel no los atacará».

El gobierno libanés, por su parte, anunció que Hezbolá había aceptado una propuesta estadounidense de «cese mutuo de los ataques».

Pero esas declaraciones tuvieron poco efecto sobre el terreno, ya que los enfrentamientos continuaron durante la noche.

– Nuevos choques –

Hezbolá reivindicó un ataque con cohetes contra un tanque israelí la madrugada de este martes en Hadatha, en el sur de Líbano, al asegurar en la plataforma de mensajería Telegram que luchaba contra «el avance de las fuerzas israelíes».

El lunes por la noche, combatientes atacaron cuatro vehículos militares y soldados israelíes, informó Hezbolá.

Por su parte, el ejército israelí reportó la interceptación la madrugada de este martes de dos proyectiles procedentes de Líbano, sin que se reportaran heridos.

Según la agencia oficial libanesa NNA, los ataques israelíes se dirigieron durante la noche contra las aldeas de Marwaniyeh, Sidiqine, Yater y Mansouri, en el sur. Y se escuchó una «detonación muy violenta» en Debbine.

El lunes temprano, el ejército israelí atacó más de 40 localidades en el sur, en particular en Tiro, cerca de un hospital, lo que causó daños y varios heridos, según NNA. Hezbolá reivindicó ataques con misiles contra objetivos militares en el norte de Israel.

«Si no hay calma en el norte de Israel, no habrá calma para Hezbolá», declaró el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, en la red social X el lunes por la noche, tras participar en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU convocada por Francia.

Líbano se vio arrastrado al conflicto regional el 2 de marzo, tras un ataque de Hezbolá contra Israel en represalia por los ataques israeloestadounidenses contra Irán.

Se supone que una tregua había suspendido los combates desde el 17 de abril, pero los enfrentamientos siguen produciéndose casi a diario.

Desde el 2 de marzo, en Líbano han muerto más de 3.412 personas y más de un millón han sido desplazadas, según Beirut. El balance es de 27 muertos en el lado israelí: 26 soldados y un contratista civil.

En un informe al Consejo de Seguridad, al que tuvo acceso la AFP, el secretario general de la ONU recomendó el lunes mantener tropas de Naciones Unidas en Líbano tras la salida, a finales de 2026, de la actual fuerza de mantenimiento de la paz, decidida en agosto.

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