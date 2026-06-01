Nvidia lanza un potente nuevo chip para portátiles con Windows

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Nvidia presentó este lunes un potente chip para portátiles con Windows con el objetivo de consolidar su posición en el mercado de las computadores personales (PC) con inteligencia artificial.

«Microsoft y Nvidia van a reinventar el PC. Esto va a ser el nuevo PC», declaró Jensen Huang, jefe ejecutivo del gigante tecnológico estadounidense Nvidia, al lanzar el chip RTX Spark antes de la feria tecnológica Computex, en Taipéi.

Según los analistas, el lanzamiento busca desafiar a rivales como Apple, Intel y AMD en el dominio del mercado de PC, aunque los nuevos aparatos podrían tener un precio elevado.

También representa un intento de Nvidia por diversificarse en el mercado del consumidor pese a las cuantiosas ganancias obtenidas por la demanda masiva por sus procesadores para centros de datos por parte de los gigantes tecnológicos.

«Si quieres ejecutar biología digital, no hay problema. Si quieres hacer procesamiento sísmico, no hay problema. Quieres astrofísica, no hay problema», aseguró Huang.

«Microsoft y Nvidia han optimizado todo meticulosamente para que este computador literalmente ejecute todo lo que el mundo ha creado hasta ahora, y además ahora ejecuta agentes. Es un computador increíble», expresó.

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