Nvidia pacta con las surcoreanas SK hynix y Naver para expandir la infraestructura de IA

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Seúl, 8 jun (EFE).- Las compañías surcoreanas de tecnología y semiconductores SK hynix y Naver firmaron este lunes un acuerdo con el gigante de chips estadounidense Nvidia, con el fin de expandir la infraestructura dedicada a la inteligencia artificial (IA), así como la producción de piezas necesarias en la cadena de suministro.

«Las fábricas de IA son los motores de la próxima revolución industrial, y la memoria avanzada es esencial para su rendimiento», expresó el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en un comunicado de la compañía, donde anunciaba su acuerdo con SK hynix tras su viaje a Seúl durante este fin de semana.

En el marco de este pacto, Nvidia y SK hynix abogaron por una colaboración plurianual y a largo plazo para el desarrollo conjunto de las próximas memorias, además del entrenamiento de modelos de IA automatizada y física.

Huang calificó a la empresa surcoreana como un «socio excepcional», y anunció que la gigante estadounidense también ayudará a SK hynix a expandirse a nuevas áreas, incluyendo la IA física, a la que el director de origen taiwanés ha puesto el foco últimamente.

El viaje del magnate a Corea del Sur, protagonizado por sus reuniones y barbacoas con directivos de grandes compañías tecnológicas del país, también resultó productivo para la firma Naver, con un acuerdo que amplía la infraestructura dedicada a la IA.

La alianza con Naver busca aumentar y crear centros de datos a gran escala empleados para la IA, iniciándose con una expansión del centro de datos de la ciudad surcoreana de Sejong (centro del país), que comenzará con 55 megavatios en 2027 para continuar ampliando su capacidad progresivamente, según un comunicado de Nvidia.

«La IA útil ya está aquí, y la demanda de fábricas de IA es extraordinaria», explicó Huang tras el pacto con la surcoreana, principal motor de búsqueda del país, que también destaca por la creación de varios modelos generativos de inteligencia artificial.

El viaje del directivo estadounidense tiene lugar en plena carrera por asegurar el suministro de los componentes necesarios para el desarrollo de la IA, especialmente las memorias de alto rendimiento, en medio de la escasez global de este tipo de semiconductores.

A pesar del anuncio, la firma surcoreana SK hynix bajaba alrededor de un 2 % en la sesión matutina de la bolsa de Seúl, siguiendo la tendencia de Wall Street, que registró bajadas generalizadas en las firmas de semiconductores.

Por su parte, la empresa Naver logró dispararse cerca de un 12 % tras el acuerdo con la compañía estadounidense. EFE

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