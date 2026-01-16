O’Leary (Ryanair): «No tengo ninguna confianza en Trump, ha demostrado ser un mentiroso»

2 minutos

Bruselas, 16 ene (EFE).- El consejero delegado de la aerolínea Ryanair, el controvertido empresario irlandés Michael O’Leary, sería un «republicano natural» de haber nacido en Estados Unidos, pero asegura que nunca apoyaría a Donald Trump, a quien tacha de «mentiroso» y considera históricamente equivocado tanto sobre Ucrania como sobre los aranceles.

«No tengo ninguna fe ni confianza en Trump, que ha demostrado una y otra vez ser un mentiroso», declaró en una entrevista con Politico el fundador de la compañía aérea de bajo coste.

O’Leary, que habló por última vez con el actual presidente de Estados Unidos en 2016, criticó el posicionamiento geopolítico del inquilino de la Casa Blanca.

«Creo que Trump está históricamente equivocado sobre Ucrania y sobre Rusia; está históricamente equivocado sobre los aranceles», añadió el empresario en una entrevista realizada el pasado miércoles.

O’Leary, que acostumbra a hacer declaraciones explosivas, ya había cargado antes contra Trump, lo que le convierte en una rara avis en el entorno empresarial, donde se escuchan pocas voces críticas hacia el presidente de la primera economía del mundo.

Ryanair, no obstante, no tiene planeado volar a través del Atlántico y es uno de los mejores clientes del fabricante estadounidense de aviones Boeing, lo que le ofrece cierta protección frente a represalias políticas, apunta Politico.

El fundador de la aerolínea que más pasajeros transporta en Europa también criticó lo que considera un exceso de normativa en la Unión Europea, especialmente en un momento geopolítico tan delicado. EFE

