Obispos dicen que ataque de EEUU cambió «profundamente» el panorama político de Venezuela

Caracas, 9 feb (EFE).- La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) afirmó este lunes que el «panorama político y social» del país cambió «profundamente» desde el pasado 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses capturaron en Caracas al presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores.

«Los hechos del tres de enero de este año han cambiado profundamente el panorama político y social, aunque se han interpretado como una violación del derecho internacional, muchos estiman que abren caminos para lograr la democratización del país», señaló la exhortación pastoral de la CEV, presentada a la prensa por el presidente de la instancia, monseñor Jesús González de Zárate.EFE

