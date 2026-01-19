Oficina de Consumo polaca investiga a Zara, entre otros, por supuesta publicidad engañosa

(Actualiza con declaraciones de Inditex)

Cracovia (Polonia), 19 ene (EFE) – La Oficina de Competencia y Protección al Consumidor de Polonia (UOKiK) ha informado este lunes de un proceso de investigación contra tres empresas, entre ellas la española Zara, por sospechas de «greenwashing» o publicidad engañosa sobre prácticas ecologistas.

En un comunicado hecho público en el día de hoy, la UOKiK explicó que la investigación busca determinar si estas compañías utilizaron declaraciones ambientales imprecisas y manipuladas para inducir a error a los consumidores sobre el impacto ecológico real de sus productos y servicios.

El proceso contra Zara se centra en su plataforma «Join Life», donde empleó eslóganes como «cero residuos», «emisiones netas cero» o «100 % energía renovable», mensajes que según la Oficina del Consumidor polaca «carecían de información clara sobre su alcance y escala».

«Por ejemplo, el mensaje de ‘residuos cero en nuestras instalaciones’ en realidad sólo podría haberse aplicado en Polonia a una pequeña porción de la cadena -apenas una de cada 40 tiendas- y no en todos los emplazamientos», se puede leer en el comunicado de la UOKiK, que señala que así se crea una falsa impresión de sostenibilidad global en toda la cadena.

Fuentes de Inditex consultadas por EFE aseguran que el grupo textil ha «conocido recientemente estas alegaciones» y «dará respuesta al UOKiK, según lo establecido en su procedimiento».

El presidente de la UOKiK, Tomasz Chróstny, destacó en el comunicado oficial que «los eslóganes verdes no pueden ser un atajo mental ni un juego de adivinanzas: si una empresa dice ‘100 %’, ‘sin emisiones’ o ‘para reciclaje’, debe significar exactamente eso».

El escrito añade que, por todo ello, los clientes podrían haber sido «inducidos a comprar basándose en información incompleta y manipulada».

Otras empresas serán objeto de investigaciones similares, como la compañía de taxis y reparto a domicilio Bolt, con sede en Tallín (Estonia), que es investigada por sugerir que sus servicios los realizan mayoritariamente en vehículos de «cero emisiones», cuando usa principalmente motores de combustión.

Finalmente, la alemana Tchibo, una empresa de café y artículos para el hogar, es señalada por otorgar etiquetas «eco» a productos con altos porcentajes de materiales sintéticos, por lo que también será investigada por la UOKiK.

De confirmarse las infracciones, las empresas enfrentan multas de hasta el 10 % de su volumen de negocio anual por cada práctica cuestionada, lo que en el caso de Zara supondría unos 62 millones de euros, de acuerdo con la facturación que presentó en 2025 la subsidiaria polaca, que cuenta con 199 tiendas y una plantilla de 4.233 empleados.

Esta organización es conocida por su rigor y en diciembre impuso sendas multas de unos 26 y 28 millones de euros por «promociones engañosas e irregularidades en el etiquetado de precios» a la cadena de supermercados polaca Biedronka. EFE

