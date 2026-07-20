Oleoducto KTK denuncia segundo ataque con drones contra su terminal en menos de 24 horas

Compartir

2 minutos

Moscú, 20 jul (EFE).- El Consorcio del Oleoducto del Caspio (KTK) denunció este lunes el segundo ataque con drones en menos de 24 horas contra su terminal portuaria en el mar Negro.

Según un comunicado de la compañía, el petrolero NELS fue atacado durante la maniobra de bombeo de crudo, que tuvo que ser interrumpida, como ocurrió la víspera en el puerto ruso de Novorosíisk.

Este nuevo ataque provocó un incendio en la cubierta del petrolero, que fue extinguido varias horas después por los equipos de emergencia del KTK. Por ese motivo, los tripulantes del barco -22, según la nota- tuvieron que ser evacuados por motivos de seguridad, con la excepción del capitán y su ayudante.

El KTK llamó a los países que incluyen el consorcio, varios de ellos occidentales, a condenar la agresión y a adoptar medidas para detener lo que llamó «ataques terroristas» contra una infraestructura de exportación de hidrocarburos extraídos por el consorcio en territorio de Kazajistán.

Un ataque similar perpetrado el domingo causó un incendio en el petrolero ASIA, que pertenece a la compañía estadounidense Chevron. Igual que hoy, lunes, no hubo que lamentar heridos, ni se produjeron fugas o vertidos en el mar.

El consorcio tachó el ataque del domingo de «quinto acto de agresión directa» contra una instalación civil del KTK, al tiempo que destacó el importante papel del oleoducto a la hora de garantizar la seguridad energética global.

El KTK, un oleoducto de 1.500 kilómetros de largo, permite el bombeo del crudo de tres yacimientos petroleros kazajos con destino a Occidente, lo que corre a cargo de compañías como Chevron, ExxonMobil, Eni o Shell, pero también transporta petróleo ruso.

De hecho, Rusia cuenta a través del Estado y la petrolera privada Lukoil con cerca de la mitad de las acciones del consorcio, mientras Kazajistán dispone del 20,75 % del control y el resto corresponde a otras compañías, en su mayoría europeas y occidentales. EFE

mos/pcc