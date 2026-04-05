Omán habla con Irán sobre «opciones» para garantizar la apertura del estrecho de Ormuz

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El Cairo, 5 abr (EFE).- Omán, que medió en varias rondas de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, mantuvo este domingo conversaciones con representantes iraníes para «analizar opciones» para garantizar la apertura del estrecho de Ormuz, ante las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra Teherán.

Según la agencia oficial omaní de noticias, ONA, «Omán y la República Islámica de Irán celebraron una reunión a nivel de subsecretarios de Exteriores, en la analizaron las posibles opciones para garantizar un paso fluido por el estrecho de Ormuz en las circunstancias que se viven en la región».

Detalló que en el encuentro participaron expertos y especialistas de los dos países, y que «ambos lados presentaron una serie de visiones y propuestas al respecto», sin dar a conocer más detalles.

Esta reunión se produce en medio de presiones de países árabes e islámicos sobre Irán para cerrar un acuerdo con EE.UU. antes de que termine en las próximas horas el plazo que Trump dio a Teherán para cerrar un pacto y garantizar la libre navegación por Ormuz, por donde pasa un 20 % de las exportaciones mundiales de petróleo.

Trump volvió a amenazar este domingo a Teherán con desatar «el infierno» en Irán atacando infraestructuras iraníes el próximo martes, cuando vence el ultimátum que dio al país para desbloquear Ormuz, e instó a la república islámica a reabrir «el puto estrecho».

El mandatario extendió hace unos días hasta el 6 de abril a las 20.00 horas de Washington (00.00 GMT del 7 de abril) el ultimátum para que Irán reabra el estrecho.

Omán, que integra la alianza política y económica del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), -compuesto también por Arabia Saudí, Catar, Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos- ejerció de mediador en varias rondas de negociaciones entre EE.UU. e Irán en Mascate y Roma en un intento de alcanzar un acuerdo antes de desatarse la guerra el pasado 28 de febrero tras los ataques junto a Israel.

Los países del CCG, todos aliados de EE.UU. y en algunos de los cuales Washington mantiene bases militares, han sufrido ataques con cientos de misiles y drones iraníes en las últimas semanas, que han dañado varias de sus instalaciones civiles, incluidas refinerías y yacimientos de petróleo y gas. EFE

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