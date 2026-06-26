OMS recuerda que las primeras 72 horas tras los terremotos son críticas para salvar vidas

Compartir

1 minuto

Ginebra, 26 jun (EFE).- Las primeras 72 horas son críticas para encontrar víctimas bajo los escombros y salvar vidas, recordó este viernes la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los hospitales en las zonas afectadas atienden ya lesiones tales como fracturas, traumatismos craneales, heridas por aplastamiento, quemaduras y otras derivadas del colapso de edificios, indicó en rueda de prensa telemática desde Washington Ciro Ugarte, director de emergencias sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la división regional de OMS.

«Las prioridades sanitarias inmediatas incluyen la gestión de grandes números de víctimas y la atención traumatológica, especialmente en zonas con edificios derrumbados y operaciones de búsqueda y rescate en curso», agregó.

Preguntado sobre si las sanciones que todavía pesan sobre Venezuela están afectando al despliegue de ayuda humanitaria, Ugarte aseguró que actualmente no hay restricciones.

En este sentido, recordó que en las últimas semanas el país latinoamericano pudo efectuar pagos adicionales para vacunas, lo que ha permitido la disponibilidad de estos suministros esenciales.

Sí reconoció que el sistema sanitario venezolano ya era frágil, y el país se encontraba en una emergencia humanitaria prolongada, por lo que el impacto de los seísmos «generará nuevas y significativas necesidades». EFE

abc/jcg