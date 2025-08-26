ONG de Venezuela registró 119 muertes en julio por accidentes de tránsito

2 minutos

Caracas, 26 ago (EFE).- Un total de 119 personas murieron en julio pasado en accidentes de tránsito en Venezuela, de los cuales el 54 % eran motoristas, según un boletín difundido este martes por el Observatorio de Seguridad Vial (OSV) de la ONG Paz Activa.

A través de una nota de prensa, la organización indicó que en julio pasado registró al menos 285 accidentes de tránsito, en los que murieron 119 personas, 91 hombres, 23 mujeres y otras cinco de las que no se pudo registrar el género.

El 54 % de los muertos eran motoristas, por lo que la ONG sostuvo que este tipo de conductor «encabeza nuevamente el primer lugar en la categoría de fallecidos, siendo un dato constante en toda la estadística presentada en lo que va de año».

Los conductores de vehículos se ubicaron en el segundo grupo con mayor mortalidad (19 %), seguido de peatones (12 %), pasajeros de motos (7 %), pasajeros de carros (4 %), ciclistas (3 %), y pasajero de autobús (1 %).

El OSV sostuvo que el mes pasado, al menos 393 personas sufrieron algún tipo de lesión en medio de un accidente de tránsito, de los cuales el 71,8 % eran hombres y el 28,2 % mujeres.

«El mayor rango, en cuanto a edades, de personas lesionadas en accidentes de tránsito durante el mes de julio, lo ocuparon jóvenes entre los 10 y 24 años de edad, también menores de edad entre cero y hasta los 17 años de edad», añadió.

Asimismo, dijo que en julio pasado totalizó 119 accidentes de tránsito en la categoría de colisiones o choques simples, seguido de 55 derrapes de motocicletas, 43 atropellos o arrollamientos, 23 casos de choques con objetos fijos, 15 vuelcos de vehículos y 27 de «otras formas».

«En cuanto a las causas de los siniestros contabilizados durante el mes de julio de 2025, el OSV determinó que nuevamente el factor humano influyó en la mayoría de los hechos recopilados durante el mes», explicó.

El OSV reiteró la necesidad de implementar programas de educación vial y que «tales acciones sean reiterativas y constantes, que involucre además a todos los sectores».

El sábado, al menos 30 personas resultaron lesionadas al volcarse un autobús de transporte público en una zona en el centro de Caracas, según informó el comandante general del Cuerpo de Bomberos de la capital venezolana, Pablo Palacios.

En un mensaje en Telegram, el funcionario afirmó que los lesionados sufrieron traumatismos multisistémicos y fueron trasladados «de inmediato» a centros de salud públicos, sin precisar más detalles. EFE

