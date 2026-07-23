ONG denuncia 34 muertes bajo custodia del Estado en Cuba durante la primera mitad de 2026

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La Habana, 23 jul (EFE).- La ONG Cubalex denunció este jueves que durante la primera mitad de este año se constataron unas 34 muertes bajo custodia del Estado cubano, cuatro de ellas de presos políticos, a los que identificó como Ernesto Brieva Sempé, Roberto Álvarez Ávila, Luis Miguel Oña Jiménez y Lázaro García Ríos.

Cubalex denuncia que «las personas privadas de libertad por motivos políticos suelen estar expuestas a mayores niveles de arbitrariedad, represalias y vulneraciones de derechos dentro de los centros penitenciarios y otras instituciones bajo custodia estatal”.

Puntualiza, además, que este grupo enfrenta condiciones de reclusión «más severas», así como «restricciones adicionales al contacto con sus familiares y abogados», además de «aislamiento prolongado, traslados punitivos, negación o retraso deliberado de atención médica».

El informe señala que las provincias con mayor concentración de fallecimientos de personas bajo custodia del Estado cubano son Guantánamo, con nueve muertes, seguido de La Habana (6) y Santiago de Cuba (5).

Cubalex aclara que los datos «representan un subregistro y que el número real de fallecimientos puede ser significativamente mayor debido a la falta de transparencia» del Gobierno de la isla.

Además, critica «la ausencia de estadísticas oficiales y las restricciones para acceder a información pública», a la vez que llama la atención sobre el temor de las familias a revelar estos hechos por posibles represalias.

La ONG declara que las muertes constatadas hasta el 30 de junio evidencian «la persistencia de graves violaciones de derechos humanos en centros penitenciarios, estaciones policiales, instituciones de internamiento y otros espacios de privación de libertad».

Cubalex reitera que quienes se encuentran bajo custodia «dependen completamente de las autoridades» responsables de garantizar la integridad física, el acceso a atención médica, así como condiciones compatibles con «la dignidad humana». EFE

cdg/mra