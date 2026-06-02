ONG denuncia que 181 presos murieron en Venezuela bajo custodia del Estado en 2025

3 minutos

Caracas, 2 jun (EFE).- Un total de 181 presos murieron en las cárceles y los calabozos de Venezuela durante 2025, la mayoría por falta de atención médica, según un informe presentado este martes por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y que alertó sobre un aumento de más de 50 % de estos casos respecto al año anterior.

En su reporte anual, la ONG detalla, a partir de un registro del 85 % de los centros de detención en el país, que 158 de las muertes ocurrieron en cárceles y 23 en calabozos policiales.

Asimismo, asegura que 151 de los decesos se dieron a falta de atención médica.

Entre las causas de los fallecimientos menciona las afecciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias, respiratorias, fallo multiorgánico y shock hipovolémico.

«El derecho a la salud en los centros de reclusión no es garantizado en ninguna de sus etapas (…) En 2025, lejos de mejorar ese patrón se agravó: las personas privadas de libertad enfrentan una desatención médica sistemática que las acompaña desde el ingreso hasta el último día de su reclusión», denuncia el informe.

El OVP añadió testimonios de familiares de los presos y detenidos enfermos, y que denuncian complicaciones para la entrega de medicinas o el traslado para que recibieran atención médica, alimentación adecuada o para el acceso al agua que, en muchos casos, debe ser almacenada por los reclusos en envases en las celdas.

«Quienes entran con enfermedades preexistentes no cuentan con controles regulares, ni con acceso adecuado a consultas, exámenes, medicamentos o seguimiento de sus condiciones de salud», señala el documento.

Asimismo, el OVP alertó sobre intentos de suicidio y reiteró la denuncia sobre tratos crueles, «inhumanos y degradantes» en las cárceles.

Estos malos tratos «no son un hecho aislado, son un patrón sistemático y una política de Estado», añadió.

«El problema carcelario es una falta de voluntad política (…) las personas que lamentablemente han puesto en estas responsabilidades no saben absolutamente nada del tema carcelario», afirmó el director del OVP, Humberto Prado, en la presentación en línea del informe.

Además, el observatorio recordó que entre 2015 y 2025 unos 26 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado e incluyó entre ellos a Víctor Quero, cuya deceso fue reconocido por el Gobierno diez meses después de ocurrido, según anunciaron las propias autoridades a comienzos de mayo pasado.

Según los registros de OVP, durante el Gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2012), unos 5.657 reclusos murieron bajo custodia del Estado, mientras que en la Administración de su sucesor, Nicolás Maduro (2013-2025), fueron 2.454 los fallecidos. EFE

bam/lb/rcf