ONG tilda de «esfuerzo estilo Pyongyang» nuevo control penal sobre seguridad de Hong Kong

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Hong Kong, 12 jun (EFE).- Un grupo internacional de derechos humanos condenó la propuesta del Gobierno de Hong Kong de ampliar los poderes del jefe del Ejecutivo para designar cualquier delito penal como infracción de seguridad nacional, calificando la medida de «esfuerzo al estilo de Pyongyang» para eliminar los últimos contrapesos judiciales de la ciudad semiautónoma.

El proyecto, impulsado con celeridad esta semana coincidiendo con el séptimo aniversario de las masivas protestas prodemocráticas de 2019, se fundamenta en la Sección 110 de la Ordenanza de Salvaguarda de 2024.

Su articulado establece un mecanismo legal mediante el cual el mandatario local puede emitir un certificado para retirar un caso de la jurisdicción penal ordinaria, sin requerir la autorización previa de tribunales convencionales.

Al reclasificar los cargos bajo esta legislación excepcional, los acusados pierden las garantías básicas del proceso.

A partir de ese momento, enfrentan procesos excepcionales carentes de jurado popular, presididos por magistrados preseleccionados por el Ejecutivo y sujetos a períodos de detención prolongados junto con condiciones de fianza más estrictas.

La plataforma británica Hong Kong Watch advirtió este jueves de que la enmienda «asesta un golpe letal al Estado de derecho y a la mermada autonomía institucional de la excolonia británica».

Enmarcan este movimiento en «una estrategia de represión sistemática que acumula ya cerca de 2.000 prisioneros políticos -incluyendo activistas, periodistas y sindicalistas- y que ha provocado la proscripción de la oposición y la criminalización de conmemoraciones históricas como la represión militar de Tiananmen en 1989».

Frente a las críticas internacionales, la administración local respaldada por Pekín argumenta que la reforma únicamente optimiza los trámites jurídicos.

El secretario de Seguridad, Chris Tang, aseguró el jueves ante el Consejo Legislativo que esta certificación ejecutiva se utilizará de forma excepcional para contrarrestar tácticas subversivas complejas.

Tang precisó que las autoridades ya disponían de esta potestad, pero que la nueva normativa suprime el obstáculo de los procedimientos que antes exigía a la Fiscalía convencer a un juez para poder aplicar los protocolos extraordinarios.

Por su parte, el secretario de Justicia, Paul Lam, garantizó que la exhaustividad de las pesquisas policiales iniciales hace casi nula la probabilidad de alterar los cargos una vez iniciado el juicio.

Además, el Ejecutivo validó la retroactividad de la norma para transgresiones previas a la Ley de Seguridad Nacional de 2020, bajo el argumento de que no se tipifican delitos inéditos ni se agravan las penas, sino que se aplican figuras penales latentes en las leyes coloniales anteriores al traspaso de soberanía en 1997. EFE

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