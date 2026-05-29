ONG venezolana exhorta a publicar reglas para designar nuevos magistrados del Supremo

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Caracas, 29 may (EFE).- La ONG venezolana Acceso a la Justicia exhortó este viernes a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría chavista, a publicar las reglas, cronograma, así como los criterios de evaluación para la elección de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«Sin estos elementos, el proceso corre el riesgo de reproducir prácticas opacas que han caracterizado las designaciones anteriores», señaló la organización en una nota de prensa publicada en su web.

A su juicio, la ausencia de información oficial sobre las vacantes que hay en el Supremo y las condiciones del proceso de selección debilita la confianza en una instancia fundamental para el funcionamiento del sistema de justicia y el Estado de derecho en Venezuela.

«La correcta conformación del máximo juzgado no solo tiene implicaciones institucionales, sino que incide directamente en la garantía del acceso a la justicia y en la tutela judicial efectiva», añadió.

Ante esto, pidió al Parlamento publicar las reglas del proceso, el cronograma, los criterios de evaluación y los mecanismos de participación ciudadana.

Acceso a la Justicia sostuvo que el proceso para renovar a los magistrados del TSJ abre una nueva etapa institucional que, «lejos de estar marcada por la transparencia y la independencia judicial, vuelve a generar dudas sobre ambos aspectos, esenciales para garantizar una administración de justicia imparcial e idónea».

El pasado 22 de mayo, el Parlamento llamó a los juristas venezolanos a postularse hasta el próximo 6 de junio a los cargos de magistrados del TSJ, que ahora estará integrado por 32 jueces, luego de una reforma en la ley con la que el Gobierno busca cambiar el sistema judicial.

La Asamblea Nacional sustituirá solo a ocho magistrados por jubilaciones y renuncias y escogerá a 12 nuevos que se sumarán a los otros 12 que siguen ejerciendo en la corte.

En un mensaje en Telegram, la Asamblea Nacional (AN) informó también sobre la apertura del proceso para nuevos inspectores del Supremo, así como para el cargo de director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

El presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por diez miembros de la sociedad civil y 11 diputados, se instaló el pasado 20 de mayo para comenzar a organizar el proceso de evaluación de candidaturas de magistrados.

El presidente de la comisión, el diputado chavista Giuseppe Alessandrello, estimó entonces que el proceso completo se tome 45 días, aproximadamente, aunque afirmó que «puede ser menos», lo que dependerá, agregó, del desarrollo de la fase de impugnaciones. EFE

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