ONU:casi 34 millones de sudaneses requieren ayuda humanitaria, la cifra más alta del mundo

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El Cairo, 15 abr (EFE).- Casi 34 millones de personas requieren asistencia humanitaria en Sudán, «la cifra más alta del mundo», advirtió este miércoles en un comunicado la Coordinadora Humanitaria de la ONU en Sudán, Denise Brown, justo cuando se cumple el tercer aniversario del inicio de la guerra civil en el país africano.

El conflicto que el Ejército de Sudán y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) libran desde 2023 ha convertido a aproximadamente dos tercios de la población del país en demandante de ayuda humanitaria, apunta el documento.

En el comunicado emitido por la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Sudán, Brown denunció los «tres años de guerra devastadora» y «la crisis humanitaria de enormes proporciones y sufrimiento» a la que se enfrentan los sudaneses, una crisis «que se prolonga desde hace demasiado tiempo y va mucho más allá de lo que cualquier población civil debería soportar».

La coordinadora señaló a la destrucción de infraestructura civil como casas, mercados, hospitales o escuelas y criticó el empleo «cotidiano» de drones en zonas pobladas.

Recordó que se están produciendo «repetidos ataques contra centros de salud, que matan a pacientes y trabajadores sanitarios y cortan el acceso a servicios vitales».

«En todo el paí, la población está pagando el precio más alto», aseguró Brown, remarcando que «los medios de vida de la población han quedado destrozados» y que los más de once millones de desplazados, en muchos casos obligados a huir en varias ocasiones, están dejando «desgarradas» familias y comunidades.

Además, «las mujeres y las niñas se enfrentan a una violencia sexual generalizada, que incluye violaciones y violaciones en grupo», mientras que «los trabajadores humanitarios, la mayoría de ellos sudaneses, siguen arriesgando, y con demasiada frecuencia perdiendo, sus vidas para ayudar a otros a sobrevivir».

A pesar de todo, la Coordinadora Humanitaria de la ONU en Sudán destacó que en Sudán «hay un mensaje constante» por parte de la población: «La gente habla de paz. Quieren que cese la violencia y volver a sus hogares».

Para Brown la «resiliencia» de los civiles sudaneses es «extraordinaria», pero «no sustituye a la responsabilidad», por ello, desde la ONU piden a las partes «el cese inmediato de las hostilidades», la protección de la población y las infraestructuras no militares y garantías para el ejercicio seguro de las labores humanitarias.

La coordinadora también instó a «aumentar ya la financiación destinada a la ayuda humanitaria, ya que cualquier retraso cuesta vidas». EFE

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