ONU incluye a fuerzas de Israel y Rusia en un informe sobre violencia sexual en conflictos

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Naciones Unidas, 29 may (EFE).- Naciones Unidas ha incluido a fuerzas de seguridad israelíes y rusas en el anexo de su informe anual sobre violencia sexual en conflictos, según el documento presentado este viernes por la representante especial del secretario general sobre violencia sexual en conflictos, Pramila Patten.

El anexo del informe, que enumera 77 partes consideradas responsables de patrones de violencia sexual relacionados con conflictos, incluyendo 62 actores no estatales, incorpora a las fuerzas armadas y de seguridad rusas y a las fuerzas armadas y de seguridad israelíes «tras la constatación de patrones continuados de violencia sexual documentados por la ONU».

Ambas partes fueron notificadas el año pasado sobre su posible inclusión en el listado durante el siguiente periodo de presentación de informes, según el documento.

En el caso de los territorios palestinos e Israel, el informe documenta casos verificados de violencia sexual en contextos de detención, incluyendo víctimas en Gaza y Cisjordania, y atribuye patrones de abuso a fuerzas de seguridad israelíes en distintos centros de detención, puestos de control e instalaciones militares.

El documento describe violaciones, agresiones a los genitales, desnudez forzada, registros corporales humillantes y amenazas de violación.

El informe, que recoge 9.788 casos verificados en 2025 en contextos de guerra, represión política y detención en todo el mundo, señala «un aumento significativo de los casos de violencia sexual en comparación con el año anterior» y advierte de que las cifras «reflejan únicamente una parte del fenómeno» debido a las dificultades de acceso en zonas de conflicto.

Patten aseguró este viernes en una rueda de prensa que se debe reforzar la prevención, la rendición de cuentas y el apoyo a las víctimas, así como garantizar el acceso humanitario y la investigación independiente en zonas de conflicto.

El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, afirmó en X que «es ridículo que la ONU coloque a una democracia como Israel, con un Estado de derecho sólido que investiga y hace rendir cuentas a los responsables, al mismo nivel que organizaciones terroristas como Hamás y el Estado Islámico, que deliberadamente atacan a civiles y utilizan la violencia sexual como arma de terror».

En la misma línea, el embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, calificó en X de «ridícula» la inclusión de Israel junto a organizaciones como Hamás o Estado Islámico, y defendió que Israel es «una democracia con un sistema judicial que investiga las denuncias», mientras acusó al organismo de «equiparar a un Estado con grupos terroristas».

Naciones Unidas insiste en que el informe no constituye un procedimiento judicial, sino un mecanismo de monitoreo basado en información verificada y en la evaluación de patrones de conducta en contextos de conflicto armado. EFE

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