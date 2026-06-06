ONU y organismos de prensa condenan el asesinato de periodista colombiano Cristian Herrera

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Bogotá, 6 jun (EFE).- La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y otras organizaciones condenaron este sábado el asesinato del periodista colombiano Cristian Herrera en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.

El periodista, que trabajaba como asesor de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad de Cúcuta y denunciaba la corrupción en la ciudad, fue atacado a tiros esta tarde en el barrio Quinta Oriental de esa ciudad por un hombre que estaba a bordo de una motocicleta y que se dio a la fuga.

La Oficina de la ONU resaltó que Herrera, de 48 años, dedicó su vida al periodismo y denunció en varias oportunidades amenazas contra su vida.

«Instamos a las autoridades competentes a investigar, judicializar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen que enluta al Norte de Santander y al país», pidió el organismo en un comunicado en el que también expresó su solidaridad con la familia y amigos de Herrera.

Por su parte, la FLIP dijo que este hecho «es un golpe devastador» para la organización, ya que Herrera era su corresponsal en Norte de Santander e integrante de su Junta Directiva.

«Hoy el periodismo colombiano nuevamente está de luto. Nos duele profundamente el asesinato de Cristian Herrera en Cúcuta. Cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable para sus seres queridos, para el periodismo y para la democracia», expresó la FLIP.

La víctima había denunciado recientemente hechos de corrupción y problemáticas de orden público en Cúcuta, por lo que la FLIP documentará y hará seguimiento al caso.

La Relatoría Especial para la Libertad Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo que expresa su «solidaridad con su familia y colegas, y urge a autoridades a investigar diligentemente, considerando su oficio dentro de las líneas de investigación».

«Esto supone la existencia de unidades y protocolos de investigación especiales, así como la identificación y el agotamiento de todas las hipótesis criminales posibles que vinculen la agresión con el ejercicio profesional de la víctima», añadió la Relatoría.

De la misma forma, el procurador general de Colombia, Gregorio Eljach, condenó el crimen del periodista y solicitó a las autoridades competentes «avanzar en la investigación de este hecho para identificar y judicializar a los responsables».

Asimismo, Eljach exigió que se otorguen «garantías plenas para el ejercicio de periodismo en todas las regiones del país».

La Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) lamentó el hecho y dijo que el crimen «genera alarma entre el gremio periodístico y reabre el debate sobre las garantías de seguridad para quienes ejercen la prensa».

«Cristian dedicó su trabajo a informar sobre temas relacionados con impunidad, crimen organizado, corrupción y la situación del Catatumbo. Su labor permitió visibilizar realidades, denunciar a los responsables de entramados de violencia y corrupción y garantizar el derecho ciudadano a estar informado», manifestó por su parte la Defensoría del Pueblo en un comunicado.

Herrera hizo parte durante varios años del diario La Opinión, el medio impreso más importante de Norte de Santander, donde se destacó por su rigor periodístico. EFE

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