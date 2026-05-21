OpenAI proporcionará al Gobierno de Japón un modelo avanzado de IA para ciberseguridad

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Tokio, 21 may (EFE).- La empresa estadounidense OpenAI, desarrolladora del chatbot de inteligencia artificial ChatGPT, anunció este jueves que proporcionará al Gobierno de Japón un modelo con capacidades avanzadas centrado en ciberseguridad.

El miembro del consejo de administración de la compañía Paul Nakasone afirmó desde la capital nipona, Tokio, que Japón es un socio importante y expresó su deseo de promover una IA segura, recoge la agencia de noticias Jiji.

En una rueda de prensa, Nakasone explicó que durante su visita ha hablado con funcionarios del Ejecutivo nipón del tema y que ya han mostrado gran interés.

Para prevenir el uso indebido de la herramienta, la compañía limitará el número de usuarios e implementará medidas de supervisión y auditoría, agrega Jiji.

Sus declaraciones llegan en medio de una creciente preocupación por los ciberataques que utilizan IA, después de que la estadounidense Anthropic lanzara Mythos, modelo de computación con capacidades tan avanzadas que la empresa decidió vetar su lanzamiento al público general por considerarlo demasiado arriesgado.

Tras ello, el Ejecutivo japonés anunció recientemente un grupo de trabajo público-privado para blindar su sistema financiero ante ciberataques, todo ello en colaboración con Estados Unidos. EFE

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