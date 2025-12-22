Oposición nicaragüense en el exilio augura «tiempos de libertad» en 2026

San José, 22 dic (EFE).- Movimientos políticos opositores nicaragüenses en el exilio auguraron este lunes «tiempos de libertad» en 2026 para Nicaragua, Cuba y Venezuela debido a un contexto internacional «favorable a la democracia», por lo que hicieron un llamado a los disidentes de su país a estar preparados.

«El contexto internacional actual es favorable a la democracia, y hacemos un llamado a todos los opositores nicaragüenses y al pueblo en general, a estar preparados, más coordinados y fuertes ante las batallas que aún están por delante», abogaron esos movimientos en una declaración conjunta.

En su mensaje dirigido al pueblo nicaragüense en ocasión de la Navidad y el recibimiento del Año Nuevo, las organizaciones de oposición observaron que en 2025 «el mundo ha puesto su atención en las luchas de los pueblos por la democracia y sus desafíos».

En ese sentido, comentaron que los movimientos opositores de Nicaragua, «desafiando el peligro, mantenemos la fe en la llegada de esa libertad que se acerca y que erradicará el yugo opresor de las dictaduras que someten a nuestros pueblos, incluidos los de Venezuela y Cuba».

En su mensaje, suscrito por la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), la Plataforma de Unidad por la Democracia (Pude), y la Mesa Todos Somos Nicaragua, pidieron para que el 2026 los reciba con «renovada esperanza y energías ante el advenimiento de esa nueva era de libertad».

«¡Qué el grito de abril nos continúe inspirando y que sigamos con nuestra resistencia honrando a la fe perseguida, a los asesinados, a los presos políticos y a los exiliados!», instaron.

Asimismo, renovaron su «compromiso de una mayor cooperación mutua que acelerará el paso hacia el tránsito a la democracia. Llamamos a seguir resistiendo fuera y dentro del país, y a mantener siempre juntos la fe y la esperanza en el amanecer de la libertad»,

Sobre el 2025, esos movimientos aseguraron que fueron «testigos, una vez más, de las aberrantes acciones del régimen (de Daniel Ortega y Rosario Murillo) para asegurar, según ellos, los pocos espacios de poder que les faltaban en su proyecto autoritario y absolutista».

«Una llamada Constitución, que solo demostró las delirantes ambiciones de los dictadores que, no satisfechos con lo usurpado, han llegado al borde de lo absurdo, como generalmente les ocurre a las dictaduras en sus fases terminales», anotaron.

Según esos movimientos, el 2025 también ha sido un año de «asesinatos atroces, más presos políticos y de descomposición interna del régimen» sandinista, y para la disidencia «de resistencia, resiliencia y lucha», de denuncias, y «que, a pesar de la intimidación y los riesgos, hemos alzado nuestras voces por la libertad y la democracia».

Reprocharon que asistirán a una Navidad donde, aún, en los hogares y las familias habrá sillas vacías, «esperando por los presos políticos, exiliados y reclamando justicia por los asesinados y por todas las víctimas».

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria». EFE

