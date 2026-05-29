Oposición paraguaya pide peritar patrimonio de Santiago Peña al denunciar alza de 2.400 %

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Asunción, 29 may (EFE).- La oposición en Paraguay pidió este viernes al Ministerio Público una pericia «contable, financiera e impositiva» del patrimonio y la declaración jurada del presidente paraguayo, Santiago Peña, al denunciar el supuesto crecimiento de 2.400 % de la fortuna del gobernante en los últimos años y expresar su preocupación ante un eventual enriquecimiento ilícito.

En un petitorio dirigido a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía, un grupo de senadores y diputados solicitó el «impulso efectivo» de la investigación penal abierta en 2025 contra Peña, luego de la denuncia de la propia oposición por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

El documento apunta que la declaración jurada de Peña, en el cargo desde agosto de 2023, presenta «inconsistencias entre ingresos conocidos y patrimonio declarado», por cuanto los legisladores opositores exigen la designación de peritos contables, el análisis de la evolución del patrimonio del presidente con el cruce de información bancaria, tributaria y bursátil, así como la «determinación técnica sobre la correspondencia entre ingresos y patrimonio acumulado».

El pasado lunes, la Contraloría General de la República remitió un informe a la Fiscalía en el que afirma que halló «correspondencia» entre los bienes y activos declarados por el mandatario y sus ingresos.

Pero el senador opositor Rafael Filizzola, uno de los denunciantes, declaró este viernes a la prensa que la Contraloría «no hizo su trabajo» y advirtió que el informe «omite la parte crítica donde él (Peña) se enriquece de manera exponencial».

«Una persona promedio, por más alto salario que haya tenido, no se enriquece en 2.400 % en tan poco tiempo, ese indicio es suficientemente fuerte (para sospechar enriquecimiento ilícito)», agregó.

La exsenadora Kattya González, destituida de su escaño por el partido oficialista en febrero de 2024 y quien actúa como abogada de los denunciantes, declaró que la Fiscalía debe atender la solicitud en vista de que «el origen de la fortuna del presidente no es un dato menor».

Asimismo, los opositores señalaron que Peña recibió un crédito de casi un millón de dólares para levantar una lujosa vivienda en un terreno «que no le pertenece», y que el banco y la constructora ahora se benefician de contratos con el Estado paraguayo.

«Si eso no le huele mal a la Fiscalía es porque ellos están en este conciliábulo (reunión secreta con fines ilícitos) mafioso», afirmó, al respecto, González. EFE

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