Opositor venezolano propone aumentar salarios a «nivel financiable» con renta petrolera

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Caracas, 6 jun (EFE).- El opositor venezolano José Guerra propuso este sábado un plan para la recuperación de la economía del país suramericano, en el que incluyó un aumento de los salarios y pensiones a un «nivel financiable» con los ingresos petroleros y los no petroleros.

En una publicación en Instagram, el exdiputado señaló también que se debe reformar el sistema de seguridad social y permitir los fondos de pensiones privados, así como un plan para implementar un sistema de transferencias directas a los hogares en pobreza crítica.

Igualmente, planteó recuperar la red de escuelas y hospitales públicos, así como obtener financiamiento multilateral para mejorar la infraestructura y los servicios públicos que sufren constantes cortes, especialmente el de la electricidad.

En cuanto a la inflación, Guerra sostuvo que es necesario un acuerdo entre el Gobierno, la oposición y sectores empresariales y sindicales para darle credibilidad y continuidad en el tiempo, además de fijar un tipo de cambio en un nivel de mercado que «prevenga el exceso de demanda».

El economista también propuso un plan de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para fortalecer las reservas internacionales, así como una reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) para prohibir el financiamiento monetario del déficit fiscal.

A nivel empresarial, Guerra sugirió permitir los préstamos en dólares a las empresas que exporten o que tengan capacidad de hacerlo, reducir la carga fiscal y simplificar el sistema tributario.

Venezuela registró una inflación de 6,3 % en mayo pasado, la más baja en 19 meses, de acuerdo a una nota de prensa del Banco Central (BCV) difundida este sábado, que aseguró que con este registro el país suramericano entra en una senda de desaceleración.

La tasa de inflación más alta en los últimos 19 meses, de acuerdo a un gráfico compartido por el BCV en la nota, fue en enero de este año con un 32,6 %, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de un ataque militar a Caracas y otras dos regiones cercanas.

La constante pérdida del valor del bolívar ha llevado al Gobierno a pagar bonificaciones suplementarias con base en la moneda estadounidense.

El pasado 30 de abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un incremento en los bonos, a 240 dólares para trabajadores y de 70 dólares para pensionados, lo que generó indignación entre diferentes sindicatos del sector público, ya que estas bonificaciones no inciden en beneficios laborales como vacaciones y prestaciones sociales.

Entretanto, el salario mínimo se mantiene desde 2022 en 130 bolívares, equivalentes hoy a unos 22 centavos de dólar a la tasa oficial, lo mismo que reciben los pensionistas. EFE

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