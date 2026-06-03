Ordenan a candidato colombiano de ultraderecha disculparse con periodista por acto sexista

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Bogotá, 2 jun (EFE).- Una jueza colombiana ordenó este martes al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella que se retracte y se disculpe, en un plazo de 48 horas, con la periodista Laura Rodríguez a quien hizo comentarios e insinuaciones de carácter sexual relacionadas con sus genitales durante una entrevista.

El fallo de tutela de primera instancia ordena a De la Espriella, que fue el más votado el pasado domingo en la primera vuelta presidencial, con 10,3 millones de votos (43,74 %), publicar una declaración dirigida a la periodista «en la cual se retracte y se disculpe por las expresiones hechas en el programa ‘Piso 8′».

«Y en la misma declaración reconozca expresamente la importancia de la participación de las mujeres en el proceso democrático y electoral, reconociendo que los criterios para sufragar de éstas obedecen a su inteligencia, discernimiento y opinión», precisa el fallo.

El pasado 11 de mayo, en una entrevista en el programa de radio independiente ‘Piso 8’, el político mostró en un teléfono celular una fotografía suya y, entre risas, hizo referencias sexistas relacionadas con el tamaño de su pene: «Me he ganado un voto bien bacano (bueno) del electorado femenino», dijo.

En el programa, que se transmite en video a través de plataformas digitales, el candidato le pidió a Rodríguez, la única mujer que participaba en la entrevista junto a otros tres periodistas, que hiciera zoom en la imagen en la zona de sus pantalones: «¿Qué ves aquí, cariño? Ven, acércalo, hazle zoom».

Según la decisión judicial, la disculpa del candidato, que se enfrentará en segunda vuelta del 21 de junio al izquierdista Iván Cepeda, quien obtuvo 9,6 millones de votos (40,90 %), deberá difundirse a través de los mismos canales digitales de comunicación que utiliza, garantizando una visibilidad razonablemente equivalente a la que tuvieron las manifestaciones objeto de controversia.

De la Espriella ya se había disculpado por este episodio en un mensaje publicado en la red social X el pasado 13 de mayo, en el que aseguró que no actuó «de mala fe» ni con intención de ofender a la periodista, aunque reconoció que si una mujer se siente incómoda «un caballero tiene la obligación moral de ofrecer disculpas». EFE

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