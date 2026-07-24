Orense se reencuentra con la victoria y da un frenazo al Aucas en la liga de Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 23 jul (EFE).- Orense se reencontró este jueves con la victoria al imponerse por 2-1 a Aucas y frenó sus aspiraciones de mantenerse en el segundo puesto de la Liga Pro ecuatoriana, al término de la vigésima primera jornada.

De esta forma, el Orense se repuso de cinco derrotas y un empate a partir de la decimocuarta fecha, unos resultados que ocasionaron la salida del director técnico colombiano Hernán Torres después de la derrota del domingo pasado ante Mushuc Runa.

Primero, el Aucas se adelantó con un gol de Luis Arroyo, pero Sergio Vásquez y Steeven Quiñónez firmaron la remontada del Orense, que pasó al undécimo lugar de la tabla de posiciones. La derrota dejó al Aucas tercero con 35 puntos, los mismos que Universidad Católica, ubicado en el segundo lugar por mejor diferencia de goles.

Por su parte, el Guayaquil City sacó un valioso empate por 1-1 como visitante ante Leones del Norte, acumuló 27 unidades y accedió al décimo lugar, mientras el cuadro leonino quedó séptimo con 28 puntos.

El atacante uruguayo Pablo González anotó para el Guayaquil City y el centrocampista Darío Pazmiño logró el tanto del empate.

Por otro lado, Emelec no logró reponerse de la goleada por 6-1 del pasado domingo ante Independiente del Valle y empató 1-1 en casa ante el Mushuc Runa. El argentino Juan Pablo Ruiz anotó para Emelec y Ronie Carrillo el gol del empate del Mushuc Runa.

Tras los resultados de la vigésima primera fecha, el Independiente del Valle lidera el torneo con 52 puntos, 17 unidades más sobre Universidad Católica y el Aucas; cuarto es el Barcelona, con 34; quinto es el Macará, con 32; sexto Liga Deportiva Universitaria de Quito, con 29.

La tabla de goleadores quedó liderada por el ecuatoriano Ronie Carrillo, con 9 tantos, seguido con 8 anotaciones por sus compatriotas Emerson Pata, del Independiente del Valle, Juan Luis Anangonó, de Leones del Norte y por el uruguayo Franco Posse, del Macará. EFE

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