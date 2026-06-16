Organizaciones europeas de consumidores denuncian a varias petroleras por «ecopostureo»

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Bruselas, 16 jun (EFE).- La organización europea de consumidores BEUC y doce de sus entidades nacionales denunciaron hoy ante las autoridades comunitarias a la energética francesa ENGIE, la italiana Eni Plenitude, la británica Shell y la francesa TotalEnergies por emplear afirmaciones ecológicas que consideran engañosas.

«Algunas de las principales compañías energéticas europeas están engañando a los consumidores sobre su verdadero impacto climático», afirmó en un comunicado el director general de BEUC, Agustín Reyna.

La denuncia, presentada ante la Comisión Europea y la red europea de autoridades de protección de los consumidores (CPC), sostiene que esas compañías utilizan mensajes medioambientalistas para promocionar ofertas de electricidad, gas o combustibles fósiles que pueden inducir a error a los consumidores sobre su impacto ambiental real.

BEUC acusa a esas empresas de emplear afirmaciones genéricas sobre sostenibilidad, de presentar como «verdes» productos energéticos que incluyen gas fósil, de apoyarse en inversiones renovables marginales respecto al conjunto de su negocio y de formular objetivos de emisiones netas cero pese a seguir invirtiendo en la expansión de los combustibles fósiles.

«Este ecopostureo dificulta que los consumidores distingan qué proveedores de energía se están alejando realmente de los combustibles fósiles y cuáles no lo están haciendo, o lo están haciendo demasiado despacio», señaló Reyna.

Según BEUC, esas prácticas perjudican tanto al medioambiente como a los consumidores, porque pueden llevarles a pagar un sobreprecio por ofertas supuestamente ecológicas y, al mismo tiempo, retrasar su paso a tecnologías limpias como las bombas de calor o los paneles solares.

La organización pide a las autoridades que obliguen a las empresas denunciadas a dejar de utilizar esas alegaciones, que vigilen su comportamiento y que impongan multas si continúan empleando mensajes considerados engañosos.

También reclama que las compañías compensen a los consumidores a los que se les hayan cobrado precios más altos por contratos de energía «verde» o productos basados en combustibles fósiles comercializados con afirmaciones engañosas.

BEUC apoya su denuncia en la legislación europea contra las prácticas comerciales desleales y cita también la nueva directiva europea para empoderar a los consumidores en la transición ecológica, que refuerza la prohibición de las alegaciones ambientales genéricas y de las afirmaciones basadas en compensaciones de carbono.

España

La organización española CECU figura entre las entidades nacionales que participan en la acción coordinada por BEUC.

Aunque la denuncia europea se dirige contra ENGIE, Eni Plenitude, Shell y TotalEnergies, el informe que la acompaña cita también ejemplos de empresas que operan en España, como Naturgy, Pepe Energy, Yoigo y Audax Renovables, por el uso de mensajes ambientales o climáticos vinculados a ofertas de energía o gas.

BEUC señaló que el problema del «ecopostureo» o blanqueo ecológico («greenwashing», en inglés) afecta al conjunto del sector energético.

Por ello, sus organizaciones miembros han presentado también denuncias paralelas contra comercializadoras que operan a escala nacional, aunque la documentación difundida no precisa qué empresas han sido denunciadas en España ni ante qué autoridad.

«Esperamos que las autoridades intervengan para poner fin a estas prácticas engañosas e inicien una investigación sectorial», agregó Reyna, quien añadió que las empresas deberían reembolsar a los consumidores a los que se les cobró una prima «verde» o se les vendieron productos fósiles apoyándose en afirmaciones engañosas. EFE

jaf/cc