Organizaciones internacionales presentan en México campaña contra el abuso sexual infantil

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Ciudad de México, 4 jun (EFE).- La organización Adultxs por los Derechos de la Infancia, en colaboración con Tauwetter y Alumbra México, presentaron este jueves la campaña global ‘Cuidar la niñez es parte del juego’, que busca concienciar a la sociedad sobre el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en el contexto del Mundial de fútbol 2026.

La iniciativa, presentada en el Museo Universitario del Chopo de Ciudad de México, está basada en la experiencia y el testimonio de sobrevivientes de abusos sexuales procedentes de todo el mundo y tienen como objetivo prevenir la violencia sexual infantil a nivel nacional a través de información y conciencia social.

Especialistas recordaron que en México, al menos 12 % de las mujeres ha sufrido violencia sexual antes de los 15 años.

Además, según datos de Unicef, el abuso sexual infantil ha alcanzado a más de 370 millones de mujeres menores en el mundo, una cifra que supera la población del tercer país más poblado del planeta, Estados Unidos.

Quienes sufren este delito en la niñez registran un 66 % más de probabilidades de padecer depresión mayor y un 87 % más de riesgo de desarrollar consumos problemáticos de sustancias.

Adultxs por los Derechos de la Infancia pone el foco en el «adultocentrismo», un fenómeno social «fuertemente arraigado» en el que los adultos ejercen una relación de poder hegemonica y opresiva con respecto a la población infantil.

Valeria González Ruiz, representante de la organización Alumbra México, afirmó durante la presentación que hay muchos esfuerzos por parte de las organizaciones para visibilizar esta problemática, pero también señaló que es trabajo de cada uno estar pendiente de los niños y las niñas y añadió que reconocer como sociedad que este problema es una realidad es «vergonzoso».

«El silencio de los adultos es el principal cómplice de la violencia sexual infantil», declaró Silvia Piceda, representante, víctima de violencia sexual infantil y fundadora de «Adultxs por los Derechos de la Infancia» en una entrevista con EFE.

La campaña se presentó en un contexto mundialista en el que la llegada masiva de turistas y aficionados representa un mayor riesgo para las potenciales víctimas a la vez que un escaparate internacional para dar a conocer la problemática. EFE

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