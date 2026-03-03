Pérdidas generalizadas en las bolsas de Asia por la guerra en Oriente Medio

Bangkok, 3 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, se desplomó este martes un 7,24 %, en una jornada de pérdidas generalizadas en las principales bolsas de Asia tras la expansión de la guerra en Oriente Medio tras la ofensiva del sábado de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El Kospi, que permaneció cerrado el lunes, se estrenó siguiendo la estela negativa de otros parqués asiáticos, como el Nikkei de Tokio o el Hang Seng de Hong Kong, que ya cerraron ayer con fuertes pérdidas y que continuaron durante esta jornada.

Aquí lo más destacado del descalabro bursátil en Asia, con la excepción de las firmas energéticas y de defensa, en alza ante el aumento del precio del petróleo y la carrera armamentística.

Números rojos en Corea del Sur, salvo en defensa

– El Kospi terminó la jornada con una caída de 452,22 puntos, hasta los 5.791,91 enteros. Los números rojos afectaron a la mayoría de las acciones con caídas destacadas en varios sectores.

– En el sector automotriz, el fabricante líder surcoreano, Hyundai Motor, se desplomó un 11,72 %, y su filial Kia se hundió un 11,29 %, mientras el fabricante de semiconductores Samsung Electronics, valor de referencia local, cerró con una caída del 9,88 %.

– Por su lado, LG Electronics, una de las mayores firmas de electrónica, también se desplomó un 12,42 %.

– La excepción la registraron las compañías relacionadas con defensa, que se dispararon un 20 o incluso 30 % al cierre de la sesión ante el avance en la escalada de tensiones en Oriente Medio. Así, Hanwha Aerospace subió un 19,83 %, mientras que la firma LIG Nex1 cerró con un 29,86 %.

La mayor caída del Nikkei en 2026

– El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, restó este martes un 3,06 % o 1.778,19 puntos, hasta ubicarse en 56.279,05 enteros, en la que supone su mayor caída desde el comienzo del año y que continúa las pérdidas registradas el lunes.

– Las caídas fueron generalizadas entre las principales empresas del país, incluidas las del sector de la defensa y las navieras, que había registrado fuertes subidas en la sesión previa.

– El gigante de la defensa Mitsubishi Heavy Industries cedió un 5,26 % y su rival Kawasaki Heavy Industries bajó un 5,93 %.

– Entre las principales navieras japonesas, Mitsui O.S.K. Lines cayó un 0,71 %, Nippon Yusen un 0,82 % y Kawasaki Kisen un 3,38 %, después de que el Gobierno nipón ordenase a las empresas de transporte marítimo suspender las entradas de buques al golfo Pérsico ante la escalada del conflicto.

– El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, se desplomó un 6,14 %, y su rival Honda cayó un 3,99 %. El principal banco japonés, Mitsubishi UFJ, se dejó un 1,6 %, mientras el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony cayó un 6,26 %.

Retrocesos en China

– El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con pérdidas del 1,12 % o 291,77 puntos hasta los 25.768,08 y se acumulan a las registradas la víspera.

– Los descensos más acusados fueron los del fabricante de paneles fotovoltaicos Xinyi Solar, con un 6,33 %, y el gigante minero Zijin Mining, del 6,13 %.

– En la otra cara de la moneda figuraron valores del sector energético como ENN Energy, con una subida del 5,12 %, o la petrolera estatal china PetroChina, que ganó un 5,04 %, aupados por el alza del petróleo a raíz de la situación en Oriente Medio.

– Además, el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái, que ayer terminó con una ligera ganancia, cayó hoy un 1,43 % tras perder 59,91 puntos hasta los 4.122,68; y el parqué de Shenzhen cedió un 3,07 % o 443,4 unidades, para finalizar con 14.022,39 puntos. EFE

