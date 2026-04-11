Países Bajos autoriza el sistema de conducción autónoma supervisada de Tesla, una primicia europea

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El sistema de conducción autónoma supervisada de Tesla, la marca de Elon Musk, ha sido autorizado en Países Bajos, país pionero en Europa, que plantea ahora su homologación en el bloque de los 27.

La autoridad neerlandesa responsable de la homologación de vehículos, la RDW, anunció en un comunicado la noche del viernes que autorizó «de manera provisional» este sistema opcional de manejo autónomo supervisado, con el que cuentan millones de vehículos en Estados Unidos.

En realidad, no es 100% autónomo ya que debe ser utilizado por un conductor atento y capaz de retomar el mando en cualquier momento, tal como recalca RDW.

«Se trata de un sistema de asistencia al manejo: el conductor sigue siendo el responsable, y debe mantener en todo momento el control», destaca el organismo.

«Gracias a esta homologación, el sistema puede usarse ahora en Países Bajos, con la posibilidad futura de una extensión a todos los Estados miembros de la UE», añadió el regulador neerlandés, que asegura haber dado el paso tras unas pruebas minuciosas realizadas durante más de un año y medio.

La división europea de Tesla se felicitó por la decisión, en un mensaje en X, la red social de Elon Musk. El fabricante de vehículos eléctricos aseguró que el sistema de manejo autónomo supervisado «empezará a desplegarse en el país dentro de poco», y se dijo impaciente de «llevarlo pronto a más países europeos».

Para ello no obstante hacen falta más etapas.

La RDW deberá presentar un pedido de autorización a la Comisión Europea, para que la homologación sea reconocida en el conjunto de la Unión Europea, lo que requerirá el acuerdo de la mayoría de países miembros, según explica la autoridad reguladora neerlandesa.

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