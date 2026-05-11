Pakistán extiende su plan de austeridad ante el estancamiento de la paz entre Irán y EEUU

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Islamabad, 11 may (EFE).– El Gobierno de Pakistán prorrogó este lunes sus medidas de austeridad extrema y los protocolos de racionamiento de combustible hasta el próximo 13 de junio, ante la creciente incertidumbre económica causada por el estancamiento de las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.

«El primer ministro ha considerado necesario extender estas medidas adicionales de austeridad ante la persistencia de las condiciones que afectan al suministro de crudo», señala una notificación oficial de la División del Gabinete del primer ministro Shehbaz Sharif.

Pakistán, que actúa como mediador en el conflicto, ha puesto en marcha un plan de economía de guerra para evitar el colapso de sus reservas de divisas. La extensión de estas medidas supone un reconocimiento de que el impacto de la crisis en Oriente Medio podría prolongarse al menos varias semanas más, pese a los contactos diplomáticos en curso.

Bajo la nueva extensión, el 60 % de la flota de vehículos oficiales permanecerá fuera de circulación, mientras que los vehículos que sigan operativos solo recibirán la mitad de su suministro habitual de combustible.

Asimismo, se mantiene la prohibición total de viajes al extranjero para ministros y funcionarios públicos, salvo en casos estrictamente esenciales para el interés nacional.

El plan, introducido originalmente el pasado 9 de marzo tras el inicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, incluye también la reducción de la jornada laboral en las oficinas públicas a solo cuatro días por semana.

Aunque esta medida no afecta a sectores críticos como la agricultura, la industria o los servicios de salud, sí ha supuesto un recorte del 20 % en los gastos operativos de todos los departamentos gubernamentales, incluyendo la prohibición de compras de mobiliario, vehículos o equipos de aire acondicionado.

Para amortiguar el impacto del alza de más del 20 % en los precios de la gasolina y el diésel, el Gobierno decidió mantener por un mes adicional los subsidios focalizados para motociclistas, agricultores y transporte de mercancías. EFE

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