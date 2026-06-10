Pakistán lanza nuevos ataques mortales contra Afganistán

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Pakistán efectuó nuevos bombardeos contra su vecino Afganistán que dejaron varios muertos, informaron el miércoles autoridades de ambos países, el peor episodio de violencia en varias semanas tras un período de relativa calma.

Un periodista de AFP vio una casa completamente destruida en la provincia de Jost (sur), donde los habitantes cavaban fosas para enterrar a los fallecidos en un ataque nocturno.

El portavoz del gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, indicó que «murieron once niños, una mujer y un anciano» en el ataque contra las provincias de Jost, Kunar y Paktika.

Según Pakistán, los bombardeos fueron en respuesta a los «recientes incidentes terroristas en Pakistán» y mataron a 26 combatientes vinculados al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistán (TTP).

El ministro pakistaní de Información, Attaullah Tarar, dijo que los «ataques precisos y calibrados» fueron contra «guaridas y refugios» de combatientes en las zonas fronterizas, aunque no se pronunció sobre las víctimas civiles.

El bombardeo en el distrito Spera, en la provincia de Jost, mató a nueve personas e hirió a diez, incluyendo niños, declaró a la AFP un funcionario provincial quien pidió no ser identificado.

Varios habitantes confirmaron el balance de víctimas e indicaron que el bombardeo alcanzó la aldea de Mane poco después de la medianoche.

Tarar señaló que los ataques alcanzaron cuatro objetivos, incluyendo un campo de entrenamiento, un depósito de municiones y un escondite vinculado a dos comandantes del TTP.

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